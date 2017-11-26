Чем вы заняты 1 декабря? Отложите все свои дела и приходите на бесплатный семинар «Формула сайта: всё, что нужно знать о продажах в интернете». Лидеры IT-отрасли поделятся своим опытом по созданию и продвижению интернет-магазинов. Вы узнаете, как с большей эффективностью использовать современные интернет-технологии и избежать ошибок на старте онлайн-бизнеса. Можно перечитать 10050 книг и статей в интернете. Но эта информация давно устарела, а бумага не даст ответы на вопросы. Только на семинаре вы забираете знания, идеи и получаете ответы от экспертов из компаний: Яндекс, 1С-Битрикс, RU-CENTER, МойСклад и др. 7 тонн полезностей для вашего бизнеса на семинаре: • Как поставить...