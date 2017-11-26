У волгоградцев спросят разрешения на проезд к новой остановке электричек

Два дня отведены на проведение публичных слушаний по вопросу установления постоянного публичного сервитута земельного участка площадью почти 4 тысячи кв.м. в Советском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, волгоградцы должны обсудить возможность для прохода, проезда пассажиров к платформам железнодорожного транспорта в районе ТРЦ «Акварель» в Советском районе. Итоговое собрание по результатам обсуждения вопроса публичных слушаний состоится 26 декабря 2017 г. в 18.00 час. в актовом зале администрации Советского района Волгограда. Ожидается не только участие жителей района, но и правообладателя земельного участка и иных лиц, интересы которых могут быть затронуты в связи с установлением постоянного публичного сервитута.

Напомним, ранее между администрацией Волгоградской области и ОАО «РЖД» было достигнуто соглашение о строительстве новой ветки, которая свяжет Гумрак и центр города и о возведении новой платформы в Советском районе. Строительство железнодорожной ветки в Гумраке уже стартовало.



