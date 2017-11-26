



Объявление о поиске соинвесторов для строительства многопрофильного медицинского центра появилось в одном из волгоградских глянцевых журналов. Как сообщает ИА «Высота 102», десятиэтажное здание медицинского центра с несколькими десятками отделений по различным направлениям сферы здравоохранения может быть построено на месте стоматологической клиники «Лазурь» - по ул. Коммунистической, 10а. Действующие участники проекта – стоматологическая поликлиника «Лазурь», клиника медицинской стоматологии «Изабелла», диагностический центр KDL. Как следует из объявления, начало строительства запланировано на май 2018 года. Окончание – во втором квартале 2019 года. Суперпроект планируют окупить за пять лет. Корреспондент ИА «Высота 102» позвонил в компанию «Проектстройизыскания», которая выступает проектировщиком проекта, чтобы уточнить детали – не закроет ли новое современное десятиэтажное здание строящийся храм Александра Невского. В компании, впрочем, эти опасения отвергли, при этом уточнили, что, действительно, занимаются подготовкой проекта медицинского центра, однако затруднились ответить, когда начнется строительство и начнется ли вообще.

Напомним, восстановление храма Александра Невского, по замыслу властей, должно стать ключевым событием, отправной точкой и доминантой масштабной реконструкции всего исторического центра Волгограда. Рядом с кафедральным собором появится благоустроенный сквер с развитой инфраструктурой отдыха. В перспективе площадь Павших Борцов и улицу Мира планируется сделать полностью пешеходными. Такие планы были озвучены в том числе и на публичных слушаниях, по результатам которых большинство их участников дали добро на грандиозную стройку.



