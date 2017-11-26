|Происшествия
|27.11.2017 11:09
Хуторянка из Волгоградской области лишила соседскую скотину корма
20 тонн чужой соломы сожгла жительница одного из хуторов Октябрьского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, инцидент произошел в минувшие выходные. 60-летняя женщина подпалила скирду соломы, заготовленной ее соседом на зиму на корм для домашней скотины. Известно, что конфликт между соседями когда-то разгорелся из-за забора, разделяющего их участки. Теперь хуторянке грозит до пяти лет лишения свободы за уничтожение чужого имущества.
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов
Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"
Они встретились не просто как...
В сегодняшней программе: жители одного из дворов Кировского района Волгограда не дождутся, когда компания-подрядчик выполнит свои обязательства и построит для...
Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...
|Экономика
|27.11.2017 13:33
АО «КАУСТИК» вошло в тройку победителей конкурса «Экспортёр года 2016», который провели Минпромторг России и государственный институт поддержки несырьевого экспорта – АО «Российский экспортный центр». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, результаты конкурса Российский экспортный центр представил на состоявшемся в Москве пятом Международном экспортном форуме «Сделано в России», который традиционно собирает представителей государственной власти, участников рынка, экспортёров и аналитиков. Основными критериями оценки эффективности экспортных программ отечественных предприятий различных сфер деятельности были: общий объём производства, номенклатура продукции, количество зарубежных покупателей и др. За три года (с 2014-го по 2016-й), благодаря активной внешнеэкономической деятельности волгоградский «КАУСТИК» увеличил количество товаров в...
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|Расследования
|27.11.2017 13:10
На 13 месяцев в колонию строгого режима отправился волгоградец Иван Наливкин, дважды задержанный за пьяную езду. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, такое решение принял Краснооктябрьский районный суд. Еще в августе Наливкина привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. А позже приговорили к году тюрьмы условно и на год запретили садиться за руль. Но всего через три недели 27-летний волгоградец был вновь остановлен за вождение автомобиля в пьяном виде. Суд в своем решении учел и то, что этот гражданин в 2012 году уже был судим за совершение тяжкого преступления. Теперь,...
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|Аналитика
|27.11.2017 13:02
Эксперты финансового университета при правительстве РФ поставили Волгограда в хвост рейтинга качества жизни по результатам исследования, проведенного среди крупных и средних городов России по итогам 2017 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, проведенного в 38 городах, хуже ситуация – только в Махачкале, которая замыкает рейтинг с нулевым количеством баллов. Волгоград – следующий за аутсайдером город со значением интегрального индекса - 29. Наши соседи выглядят получше, так, Астрахань заработала 41 баллов, Саратов – 65, Воронеж – 67. Лидерами рейтинга стала Тюмень (100), Грозный, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар. Эксперты оценивали качество жизни по нескольким показателям, в частности, в...
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|Происшествия
|27.11.2017 12:49
Беременная женщина пострадала при столкновении автобуса и маршрутного такси в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, ДТП случилось днем на остановке Руднева. Автобус врезался в маршрутку, из которой выходили пассажиры, а та, в свою очередь, столкнулась с впереди стоящим микроавтобусом. Пострадавшая 28-летняя женщина находилась в одной из маршруток. От госпитализации будущая мама отказалась.
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|Общество
|27.11.2017 12:42
Объявление о поиске соинвесторов для строительства многопрофильного медицинского центра появилось в одном из волгоградских глянцевых журналов. Как сообщает ИА «Высота 102», десятиэтажное здание медицинского центра с несколькими десятками отделений по различным направлениям сферы здравоохранения может быть построено на месте стоматологической клиники «Лазурь» - по ул. Коммунистической, 10а. Действующие участники проекта – стоматологическая поликлиника «Лазурь», клиника медицинской стоматологии «Изабелла», диагностический центр KDL. Как следует из объявления, начало строительства запланировано на май 2018 года. Окончание – во втором квартале 2019 года. Суперпроект планируют окупить за пять лет. Корреспондент ИА «Высота 102» позвонил в компанию «Проектстройизыскания», которая выступает проектировщиком проекта, чтобы...
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|Общество
|27.11.2017 12:39
Два дня отведены на проведение публичных слушаний по вопросу установления постоянного публичного сервитута земельного участка площадью почти 4 тысячи кв.м. в Советском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, волгоградцы должны обсудить возможность для прохода, проезда пассажиров к платформам железнодорожного транспорта в районе ТРЦ «Акварель» в Советском районе. Итоговое собрание по результатам обсуждения вопроса публичных слушаний состоится 26 декабря 2017 г. в 18.00 час. в актовом зале администрации Советского района Волгограда. Ожидается не только участие жителей района, но и правообладателя земельного участка и иных лиц, интересы которых могут быть затронуты в связи с...
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|Расследования
|27.11.2017 12:36
К году лишения свободы в колонии-поселении приговорен житель Николаевского района Волгоградской области, совершивший кражу чугунного забора с территории животноводческого комплекса СП "Солодушинское" ЗАО "Агрофирма Восток". Об этом ИА "Высота 102" сообщает со ссылкой на апелляционное постановление Волгоградского областного суда. По материалам дела, ранее судимый Портнов и его подельник по фамилии Надежденский подъехали на автомобиле ВАЗ-2110 к животноводческому комплексу, проникли на охраняемую территорию, где при помощи кувалды начали разбивать чугунные столбы ограждения и выносить их к машине. Таким образом они похитили 1200 кг чугунных столбов, причинив имущественный вред на 8400 рублей. Николаевский районный суд признал Портнова и Надежденского виновными в тайном...
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|Телеком
|27.11.2017 12:09
Стартовал VII международный конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступает «Ростелеком». В 2017-2018 годах конкурс пройдет в партнерстве с компанией Nokia. Основной идеей конкурса является привлечение внимания к объективному и качественному освещению деятельности телекоммуникационной отрасли, в том числе к вопросам развития и внедрения инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. Конкурс проводится для журналистов, штатных и внештатных корреспондентов региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, а также представителей российской блогосферы и социальных медиа. На конкурс принимаются материалы, выпущенные участниками в период с 10 апреля 2017 года по 30 марта 2018 года,...
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|Расследования
|27.11.2017 11:43 (Обновлено: 27.11.2017 11:43)
По 50 тысяч рублей штрафа должны выплатить двое жителей Волгоградской области, признанные судом виновными в незаконной добыче водных биоресурсов способом их массового истребления. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Иловлинского районного суда, им разрешено выплачивать штраф в рассрочку, т.е по 10 тысяч рублей ежемесячно в течение 5 месяцев. По материалам дела, мужчины рыбачили в километре от паромной переправы станицы Трехостровская. С помощью лодки "Казанка" они установили в реке Дон плавную лесковую сеть длиной 75 метров и высотой 2,1 метра, которая относится к запрещенным орудиям лова. Таким способом им удалось поймать всего три щуки и одного леща. Свою...
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|Происшествия
|27.11.2017 10:11
Авария с участием легковой малолитражки и инкассаторского броневика произошла в Волгограде недалеко от гимназии 14. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, в инкассаторскую “ГАЗель” врезалась легковая машина, предположительно “DAEWOO Matiz”. Столкновение произошло сегодня утром. Сведений о пострадавших нет.
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|Наука
|27.11.2017 09:16 (Обновлено: 27.11.2017 11:29)
Определены лауреаты премий Волгоградской области в сфере науки и техники за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное в администрации Волгоградской области, среди лауреатов – девять ученых из вузов и федеральных научных центров. Так, трое сотрудников Волжского политехнического института – Наталья Байдакова, Сергей Крюков, Вячеслав Шумячер получат премии в размере необычной суммы – по 66666,66 рублей. Среди награжденных также – научные сотрудники Волгоградского государственного технического университета, Волгоградского государственного медуниверситета, ФГБНУ «Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук». Размер других премий варьируется от 100 до 200 тысяч рублей. Отмечены работы в...
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|Экономика
|27.11.2017 09:00
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|Общество
|27.11.2017 08:51
Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил иск ГКУ «Центр социальной защиты населения по Краснооктябрьскому району» к вдове инвалида, который являлся получателем федеральной субсидии на оплату коммунальных услуг. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда, инвалид получал выплату с 2009 года. Мужчина умер 10 января 2015 года, а ежемесячную выплату перестали выплачивать с 1 февраля этого же года. За период с января 2014 года по январь 2015 года включительно были проавансированы федеральные бюджетные средства на оплату коммунальных услуг на общую сумму 14934 рубля. Однако установлено, что фактические понесенные расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг составили 12107 рублей. Сумма, проавансированная...
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|Культура
|26.11.2017 22:18
Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой известная французская певица Патрисия Каас показалась в vip-зале волгоградского аэропорта. Завтра певица выступит с концертом в городе-герое в рамках большого турне по России, а сегодня журналисты ИА «Высота 102» оказались первыми, кто встретил певицу вместе с организаторами и переводчицей Ладой Дэц на волгоградской земле. Какие изменения в России заметила Патрисия Каас, которая последний раз посещала нашу страну четыре года назад, чем собирается удивить волгоградских поклонников на завтрашнем концерте, какими секретами красоты блистательная певица готова поделиться с волгоградскими женщинами и почему...
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|Происшествия
|26.11.2017 21:01
Сегодня около 17 часов на трассе Фролово-Ольховка при столкновении легковой машины и грузовика погибли двое мужчин -34 и 55 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, страшная авария произошла в районе хутора Амелино. Оба мужчины погибли на месте – до прибытия бригад «Скорой помощи». 25-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в Михайловскую ЦРБ. Как уточнили информагентству в ГУ МВД по региону, лобовое столкновение произошло между "Газелью" и "Нивой". Погибшие - водитель и пассажир легковушки. Напомним, накануне вечером на трассе под Волжским в ДТП погибли четверо человек, в том числе ребенок. Еще двое детей и двое мужчин с различными травмами...
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Хуторянка из Волгоградской области лишила соседскую скотину корма 8
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27 ноября 12:49
27 ноября 11:09
Хуторянка из Волгоградской области лишила соседскую скотину корма 8
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