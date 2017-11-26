ВТБ получил Национальную Премию в области экологии «ERAECO 2017»

Банк ВТБ стал лауреатом Ежегодной Национальной Премии в области экологии «ERAECO 2017» в номинации «Эко-мир» за проект «Сопровождение экологических проектов банком ВТБ».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в 2016 году ВТБ и его дочерняя компания ООО «ВТБ Экология» подключились к реализации масштабного проекта «Сохранение популяций крупных кошачьих в регионах России». Проект осуществляется Всемирным фондом дикой природы (WWF) при поддержке Министерства природы России и региональных администраций. Продолжительность проекта 60 месяцев (с 2016 по 2021 годы), общая стоимость - около 15 млн долларов США. ВТБ предоставляет финансирование проекта в размере 5 млн долларов США и осуществляет его банковское обслуживание.

Проект направлен на увеличение численности и сохранение местообитаний амурского тигра, дальневосточного и переднеазиатского леопардов и снежного барса – ирбиса.

Первый транш в размере 1 млн долларов США банк перечислил WWF в 2016 году. Средства были направлены на усиление охраны редких видов кошачьих, поддержку программ социально-экономического развития местных сообществ в регионах их обитания, а также на расширение существующих и создание новых особо охраняемых природных территорий.

Старший вице-президент банка ВТБ, генеральный директор ООО «ВТБ Экология» Александр Гоголев на церемонии вручения премии отметил: «Мы гордимся тем, что профессиональное сообщество высоко оценило усилия банка по сохранению уникальной природы нашей страны и ее обитателей. Своими действиями мы, в том числе, призываем другие финансовые институты обратить внимание на актуальность экологических задач в России».





Справка. Ежегодная Национальная Премия в области экологии «ERAECO» основана в 2013 году и вручается компаниям и частным лицам за экологические проекты, реализованные на территории России. Организатор премии – общественное движение «ERAECO» при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Общественной палаты Российской Федерации, Центра Международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации, ООН Окружающая среда (UNEP).



