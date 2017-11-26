Специфика правого статуса ИП, а именно то, что всегда можно быстро «свернуть» бизнес, нередко приводит к сложностям при общении предпринимателей с финансовыми организациями. Почти 62 тысячи индивидуальных предпринимателей было зарегистрировано в Волгоградской области на 1 ноября 2017 года. По данным Волгоградстата, почти половина (45%) из них занимаются оптовой и розничной торговлей и ремонтом автотранспортных средств. Около 9 тысяч предпринимателей работают в сфере транспортировки и хранения. Как предпринимателю защититься на финансовом рынке, нам помог разобраться независимый эксперт – волгоградский юрист Николай Секерин.





В основном – кредитуемся

Начинать бизнес без достаточных на это средств – бессмысленно. Времена «купил-продал» прошли, конкурировать становится всё сложнее. Коррективы вносят и различного рода события, приводящие к значительному спаду покупательского спроса, к примеру, в сфере турбизнеса. Если собственных средств нет, то наличие долгов по налогам, взносам, заработной плате практически сводят на «ноль» ваши попытки взять кредит на «раскрутку» и поддержку бизнеса в солидном банке под реальные проценты. И это – вполне объяснимо. Кредитные учреждения стремятся свести свои риски к минимуму.

Тем не менее, получить кредит предприниматель может почти всегда. И в зависимости от целей выстраивает оптимальную для себя стратегию. Можно получить деньги быстро, но под большие проценты. А можно наладить конструктивные и долгосрочные отношения с надёжным банком, постоянно доказывая свою платежеспособность. В любом случае, сделать необходимые действия для получения кредита просто необходимо.













Юрист Николай Секерин считает, что необходима ясность, прозрачность сделки и четкое понимание рисков: «Что будет, если получится? Что будет, если не получится? Сколько потеряю, сколько получу? Соответственно, если всё с финансовым учреждением оговорено четко, рассмотрены все возможные варианты развития событий (потеря/прибыль), клиенту озвучили и изложили это на бумаге, то потом защищать нечего. Потерял и знал, что можешь потерять».





Каковы шансы «выиграть – проиграть»?

Если этими вопросами вы вообще не задавались, считает Николай Секерин, то столкнётесь впоследствии, как вам будет казаться, с нарушениями ваших прав. А они, как правило, одинаковы для всех. «Это - недостаточная прозрачность при заключении сделки, умолчание сотрудника финансовой организации о каком-нибудь "подводном камне", или невнимательность самого заёмщика. Тогда, наконец, и прочтёте мелкий шрифт в договоре на 29-ой странице…», - поясняет наш эксперт.

«Если же имеет место умолчание, - продолжает Николай, - или завуалированные пункты, которые вы не читали, но подписались под ними, то защита прав - в общем порядке. Суд, признание договора недействительным, жалобы в правоохранительные органы – тяжбы… Шансы выиграть или проиграть одинаковы, в зависимости от того, насколько правомерен пункт, который подписали, не прочитав и не поняв. Если же со стороны организации была явная афера или мошенничество, тогда тоже порядок один для всех: заявление в УБЭП, следствие, суд. Позже - обращение в суд с гражданским иском».





Здесь – читаем, здесь – не читаем

Из всего вышесказанного становится ясно, что кредитный договор – очень важная для всего процесса бумага. И ваша подпись под ним может привести как к успеху, так и к банкротству. «Подписать его, не дав прочитать, никого заставить не могут. Если политика финансовой организации такова, что кредитный договор "выносить" нельзя, домой забирать на три дня тоже нельзя, это их право. Но, в тоже время, это не обязывает заемщика кидаться и подписывать документы. Можно прийти в банк с юристом, можно, в конце концов, сфотографировать в банке кредитный договор и сказать, что вернешься заключать позже. Если же сотрудники банка стоят над тобой и не дают почитать, запрещают фотографировать и не дают думать, это само по себе является «красной лампочкой», здесь кредит брать не стоит», - считает Николай Секерин.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».







