



Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой известная французская певица Патрисия Каас показалась в vip-зале волгоградского аэропорта. Завтра певица выступит с концертом в городе-герое в рамках большого турне по России, а сегодня журналисты ИА «Высота 102» оказались первыми, кто встретил певицу вместе с организаторами и переводчицей Ладой Дэц на волгоградской земле. Какие изменения в России заметила Патрисия Каас, которая последний раз посещала нашу страну четыре года назад, чем собирается удивить волгоградских поклонников на завтрашнем концерте, какими секретами красоты блистательная певица готова поделиться с волгоградскими женщинами и почему она не боится много спать, когда позволяет рабочий график? На эти и другие вопросы – ответы Патрисии Каас.Редакция ИА «Высота 102» благодарит концертное агентство «Ветер перемен» за помощь в организации интервью.