В Волгоградской области на трассе в автоаварии погибли двое мужчин

Сегодня около 17 часов на трассе Фролово-Ольховка при столкновении легковой машины и грузовика погибли двое мужчин -34 и 55 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, страшная авария произошла в районе хутора Амелино. Оба мужчины погибли на месте – до прибытия бригад «Скорой помощи». 25-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в Михайловскую ЦРБ.

Как уточнили информагентству в ГУ МВД по региону, лобовое столкновение произошло между "Газелью" и "Нивой". Погибшие - водитель и пассажир легковушки.

Напомним, накануне вечером на трассе под Волжским в ДТП погибли четверо человек, в том числе ребенок. Еще двое детей и двое мужчин с различными травмами были отправлены в больницу. По предварительным данным, легковой автомобиль, столкнувшийся с "Газелью", ехал на летней резине.



