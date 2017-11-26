Семинар с участием Яндекс, RU-CENTER и 1С-Битрикс пройдет в Волгограде

Чем вы заняты 1 декабря? Отложите все свои дела и приходите на бесплатный семинар «Формула сайта: всё, что нужно знать о продажах в интернете». Лидеры IT-отрасли поделятся своим опытом по созданию и продвижению интернет-магазинов. Вы узнаете, как с большей эффективностью использовать современные интернет-технологии и избежать ошибок на старте онлайн-бизнеса.

Можно перечитать 10050 книг и статей в интернете. Но эта информация давно устарела, а бумага не даст ответы на вопросы. Только на семинаре вы забираете знания, идеи и получаете ответы от экспертов из компаний: Яндекс, 1С-Битрикс, RU-CENTER, МойСклад и др.

7 тонн полезностей для вашего бизнеса на семинаре:

• Как поставить шах и мат конкурентам в один клик;

• На чем сэкономить деньги и нервы;

• Как открыть интернет-магазин и не попасть под суд;

• Как продавать 24х7 с любых мобильных устройств;

• Какая реклама в интернете действительно работает;

• Что делать интернет-магазину после введения 54-ФЗ;

• Как узнать сокровенные желания клиентов с помощью CRM;

• Истории успеха и многое другое.

Посмотрите подробную информацию и программу семинара.

Участие бесплатное, но из-за высокого спроса на мероприятия по IT-тематике в Волгограде необходимо зарезервировать место в зале.

«У меня уже все есть, идти на семинар нет смысла», - скажете вы, надеясь, что интернет-магазин выйдет в ТОП поиска по взмаху волшебной палочки, а продажи сами по себе увеличатся в 2 раза. Любой интернет-проект нуждается в постоянной модернизации и в своевременном выявлении проблем. Для этого вам нужны эксперты и практики – их опыт и советы. Приходите на семинар, получайте знания бесплатно!

Семинар необходим:

• Руководителям компаний, владельцам бизнеса, развивающим продажи через Интернет;

• Специалистам по рекламе и маркетингу, заинтересованным в сокращении расходов на рекламу и увеличении конверсии сайта;

• Менеджерам по продажам, желающим продавать эффективнее и больше.

Чтобы с легкостью использовать современные интернет-технологии на благо бизнеса, нужно лишь инвестировать свое время в посещение семинара. Теперь, когда сомнений не осталось, смело переходите на сайт мероприятия. Трансляции и видеозаписи не будет. До окончания регистрации осталось всего 2 дня.

Дополнительную информацию о семинаре можно получить в компании ИНТЕРВОЛГА по телефону +7 (8442) 59-87-97 или по e-mail [email protected]







