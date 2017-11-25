







В Волгограде закончила работу межрегиональная специализированная выставка «ПРОМ-VOLGA». В ней участвовали более 70 предприятий, представляющих оборудование и комплектующие для предприятий промышленного комплекса, станки, инструмент для металлообработки и многое другое. Официальную поддержку оказал комитет промышленности и торговли Волгоградской области и Волгоградское региональное отделение Союза машиностроителей России.

Как сообщил ИА «Высота 102» организатор – ООО «Царицынская ярмарка», за три дня работы выставку посетило большое количество специалистов, прошли деловые и развлекательные мероприятия.













По словам организаторов, выставка стала местом для поиска новых партнеров, демонстрации продукции и оборудования, обсуждения вопросов промышленного производства на территории региона. Часть экспозиции была посвящена научным разработкам ведущих ВУЗов волгоградского региона и работе технических образовательных учреждений.













В рамках выставки прошло награждение победителей всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», а также региональный этап Российского Чемпионата Профессионального мастерства среди предприятий ВКХ и ЖКХ «Russian Water Cup» (организатор – ООО «ГВК», г. Санкт-Петербург) и презентация новой модели УАЗ ПРОФИ (организатор – официальный автодилер в Волгограде ГК "АГАТ").

Большой интерес участников и гостей выставки вызвал фотоконкурс «Промышленность в кадрах и лицах» в рамках проекта «Шедевры промышленного искусства». Победителем в номинации «Самый лучший цех» стали:

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», Волгоградская область, г. Котельниково – I место;

ОАО «Волгограднефтемаш», г. Волгоград– II место;

ГК «НИКОХИМ», г. Волгоград – III место.

В номинации «Промышленная династия» I и II место заняли фотографии ООО «Концессии водоснабжения», г. Волгоград.

ИА «Высота 102» стала одним из информационных партнеров, учредив свою номинацию – «Промышленный сюжет». Награду получило ЗАО «НПО "АХТУБА», Волгоградская область, р.п. Средняя Ахтуба. Также агентство отметило благодарственным письмом ООО «Концессии водоснабжения», г. Волгоград за активное участие в фотопроекте и представленную фотоэкспозицию.

ОАО «Волгограднефтемаш», г. Волгоград за фотографию династии своего предприятия получило приз от редакции ЗАО «АИФ Нижнее Поволжье».

В торжественной обстановке всем участникам были вручены дипломы, а победителям ценные призы от партнеров конкурса.







