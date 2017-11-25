Администрации Фролово Волгоградской области указали на «забытую» индексацию зарплат

О смертельной аварии, произошедшей в 12 километрах от Волжского на трассе Р-226, ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, четыре человека погибли при столкновении легковушки “ВАЗ-2114” и “ГАЗели”. Сейчас на месте происшествия работают экипажи ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности погибших. На данный момент известно, что на месте погибли двое мужчин, женщина и ребёнок. Ещё двоих детей и двоих мужчин доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что водитель "ВАЗ-2111" не справился с управлением, и его вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с грузопассажирской "ГАЗелью". Причиной потери управления,...

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