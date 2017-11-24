В эти часы с усилением снегопада улицы Волгограда чистят и обрабатывают реагентами 32 единицы спецтехники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, дорожники применяют как пескосоляную смесь, так и жидкий реагент на основе бишофита. За сегодняшнее утро дорожниками уже было израсходовано 265 тонн песко-соляной смеси и более 23 тонн жидкого реагента.

Бишофит впервые был применен на дорогах Волгограда в 2017 году - в минувшем сезоне МБУ «Северное» тестировало новый реагент на ряде улиц города. Эксперимент показал хорошие результаты, однако широкое применение бишофита стало возможным только после закупки новой специализированной техники для распыления жидкого вещества. В этом году муниципальные предприятия получили 50 единиц техники для содержания и ремонта дорог, в том числе и 10 машин со специальным оборудованием для применения жидкого реагента. Бишофит особенно эффективен в начале снегопада, когда еще не образовалась ледяная корка, поэтому позволяет начать обработку магистралей буквально в первые же часы после начала непогоды. В этом случае он действует быстрее песко-соляной смеси. Жидкий реагент растапливает снег и лед, образовавшаяся вода стекает в дождеприемники, при этом ливневая канализация не забивается песком. По стоимости содержание дорог с использованием раствора бишофита обходится в 3-4 раза дешевле, чем при применении других жидких реагентов.



