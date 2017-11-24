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Происшествия
 25.11.2017 21:50

Четыре человека погибли при столкновении легковушки и "ГАЗели" в Волгоградской области

О смертельной аварии, произошедшей в 12 километрах от Волжского, ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, четыре человека погибли при столкновении легковушки “ВАЗ-2114” и “ГАЗели”. Сейчас на месте происшествия работают  экипажи ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности погибших. На данный момент известно, что на месте погибли двое мужчин, женщина и ребёнок. Ещё двоих детей и двоих мужчин доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

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Общество 25.11.2017 23:28

В эти часы с усилением снегопада улицы Волгограда чистят и обрабатывают реагентами 32 единицы спецтехники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, дорожники применяют как пескосоляную смесь, так и жидкий реагент на основе бишофита. За сегодняшнее утро дорожниками уже было израсходовано 265 тонн песко-соляной смеси и более 23 тонн жидкого реагента.  Бишофит впервые был применен на дорогах Волгограда в 2017 году - в минувшем сезоне  МБУ «Северное» тестировало новый реагент на ряде улиц города. Эксперимент показал хорошие результаты, однако широкое применение бишофита стало возможным только после закупки новой специализированной техники для распыления жидкого вещества. В этом году муниципальные предприятия...
Прочитана: 767 раз
Происшествия 25.11.2017 21:41

Девять человек, из них пятеро детей, отравились угарным газом в частном доме во Фролово. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, от газа пострадали пожилая женщина, её сын и две ее снохи, а также пятеро детей в возрасте от 2 до 9 лет. Все они были госпитализированы. Их состояние медики оценивают как легкой степени тяжести. Известно, что семья недавно переехала в частный дом из города. Причиной происшествия, по предварительным данным, стало отсутствие опыта обращения с печным отоплением. Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося. 
Прочитана: 2939 раз
Спорт 25.11.2017 17:22

Две победы подряд одержала мужская ватерпольная команда "Спартак-Волгоград" в играх пятого тура Суперлиги чемпионата России. Как сообщил ИА "Высота 102" пресс-атташе клуба Аркадий Вариводский, обе игры прошли в Астрахани. Соперником волгоградцев была местная команда "Динамо-Астрахань". Сегодня матч закончился со счетом 11:5 в пользу волгоградских спортсменов. А накануне встреча завершилась со счетом 8:6. Теперь наши ватерполисты вернутся домой, чтобы начать подготовку к ответной игре четвертьфинала Кубка Европы. Она пройдет 9 декабря в Волгограде. На ней волгоградцы встретятся с венгерской командой "Мишкольци".
Прочитана: 1730 раз
Спорт 25.11.2017 16:24

Девять футболистов покинут команду «Ротор-Волгоград». Об этом, как передает корр. ИА «Высота 102», сообщил сегодня на послематчевой пресс-конференции главный тренер Сергей Павлов. Наставник не стал уточнять имена спортсменов до тех пор, пока не объявит их на командном собрании сегодня вечером. На их место, уточнил Павлов, придут 8 новых игроков.  Напомним, сегодня команда «Ротор-Волгоград» проиграла «Оренбургу» на домашнем поле со счетом 0:2. По итогам первой половины первенства в лиге ФНЛ волгоградские футболисты, увы, находятся в зоне вылета. В сухих цифрах выступление «Ротора-Волгограда» в первом круге, где волгоградские футболисты сыграли 25 матчей, выглядит крайне не убедительно. Всего...
Прочитана: 1349 раз
Спорт 25.11.2017 15:52

«Ротор-Волгоград» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2 Поражением волгоградских футболистов со счетом 0:2 завершилась домашняя встреча «Ротор-Волгоград» с «Оренбургом», сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Этот матч, который прошел в рамках 25 тура ФНЛ-ФОНБЕТ Первенства России, последний в этом году. Футболисты играли на поле спорткомплекса «Зенит», торжественное открытие которого после реконструкции состоялось сегодня утром.  В первом тайме мячом владели преимущественно гости, а игра шла на половине поля волгоградцев. В начале второго тайма на 56-й минуте мяч в ворота волгоградцев отправил защитник «Оренбурга» Сильвие Бегич. Второй мяч забил на 80-й минуте еще один защитник оренбуржцев Игорь Удалый. Исправить ситуацию...
Прочитана: 8611 раз
Спорт 25.11.2017 14:26

В Волгограде сегодня торжественно открыли спорткомплекс "Зенит" - объект, который полтора года реконструировали к чемпионату мира по футболу-2018. Во время проведения в городе-герое матчей мирового футбольного первенства "Зенит" станет одной из тренировочных площадок для команд-участников ЧМ. После праздничной церемонии открытия обновленного спорткомплекса съемочную группу ИА "Высота 102" провели по объекту, ремонт которого обошелся в 41 миллион рублей. Что увидели журналисты на площади в тысячу квадратных метров? И в каких условиях будут готовиться в Волгограде к играм участники чемпионата мира по футболу FIFA-2018 - в видеоматериале информагентства.
Прочитана: 2954 раз
Расследования 25.11.2017 12:10

Глава Каменского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области Валерий Лыпко пригрозил расправой законным владельцам земли, которые хотят организовать на своем участке фермерское хозяйство. Как сообщает ИА «Высота 102», владельцы участка записали видео, где сельский чиновник заявляет, что люди незаконно находятся в здании, расположенном на их участке, и, требуя от них убраться, он бросает фразу, что в случае невыполнения его требования он их пристрелит. Данный инцидент стал продолжением конфликта между владельцами участка и главой сельского поселения. По словам Гриши Наджаряна, участок около села Каменка он получил по договору дарения в сентябре 2016 года и решил заняться...
Прочитана: 11632 раз
Спорт 25.11.2017 10:15

В Волгограде торжественно открыли обновленный к ЧМ-2018 спорткомплекс «Зенит»Спорткомплекс "Зенит" торжественно открыли сегодня после полутора лет реконструкции, сообщает с места событий корреспондент ИА "Высота 102". Всего через полгода здесь будут тренироваться  участники чемпионата мира по футболу FIFA-2018. При  реконструкции спортивного комплекса создано новое футбольное поле, построено отдельное здание для раздевалок, душа, тренерской и медпункта. На "Зените" также появился современный конференц-зал и парковка. Установлено на стадионе и освещение, которое позволяет тренироваться спортсменам в любое время суток. Отметим, что само поле и трибуны подготовили еще в конце лета. Ведь на время строительства "Волгоград-Арены" именно "Зенит" стал домашним стадионом команды "Ротор-Волгоград". Уже 28 августа волгоградцы встретились на нем с калининградской "Балтикой"....
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Происшествия 25.11.2017 10:02

На мосту в Волгограде женщина-водитель погибла в ДТП с «КамАЗом» На мосту через Волго-Донской судоходный канал ночью легковой автомобиль врезался в «КамАЗ», погибла водитель иномарки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, «Chevrolet Cruze» управляла 37-летняя женщина. Она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовиком. «КамАЗом» управлял 58-летний житель Дагестана. От полученных ранений женщина-водитель скончалась.
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Общество 25.11.2017 09:31

КСП Волгограда предложила городской администрации и депутатам гордумы рассмотреть целесообразность создания муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности администрации Красноармейского района Волгограда и подведомственных учреждений», находящегося в ведении администрации Красноармейского района. Вопрос возник в связи с находящимся на рассмотрении в КСП проектом решения Волгоградской гордумы, касающегося единых принципов оплаты труда 50 работников данного ведомства. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ. Согласно бюджетной смете, в 2017 году на заработную плату работникам данного учреждения запланировано 7 597,7 тыс. руб., на 2018 и 2019 годы - по 8 709,0 тыс. руб.  Однако в Волгограде с 2011 года создано и...
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Общество 24.11.2017 21:02

В Волгограде популярного артиста восхитила сила и мощь Мамаева Кургана Свой вклад в популяризацию главной достопримечательности Волгограда – мемориального комплекса на Мамаевом Кургане, внес известный российский артист Сергей Лазарев, сообщает ИА «Высота 102». На своей странице в Инстаграм, на которую подписано 2,3 миллиона человек, певец разместил серию фотографий, сделанных у музея-панорамы «Сталинградская битва» и на знаменитой высоте. «Мощь и сила! Мамаев Курган! Монумент «Родина-Мать зовёт!». Под большим впечатлением от посещения, это надо видеть!», - написал Сергей Лазарев.Фото Instagram
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Общество 24.11.2017 20:50

В Волгограде Елену Исинбаеву удручил вид загаженной площадки благотворительного фонда   Вид площадки, установленной на территории 44-й школы Центрального района Волгограда на средства благотворительного фонда Елены Исинбаевой, крайне удручил двукратную олимпийскую чемпионку, сообщает ИА «Высота 102». На своей странице в Инстаграм Елена Исинбаева разметила фотографии изуродованных вандалами снарядов. «Вот так бережно наши детки и подростки относятся к площадкам, которые мой фонд строит. Если бы вы знали как тяжело найти средства на создание доступной, бесплатной, спортивной инфраструктуры, сложно найти добросовестного подрядчика, но мы находим, ведь это всё ради нашего будущего, наших детей. Моя команда, в прямом смысле слова ночевала на объектах пока строили площадки, чтобы следить за качеством...
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Аналитика 24.11.2017 20:09

Смотрите сегодня в программе: в случае повреждений в результате ЧС многоквартирные дома Волгоградской области планируют вне очереди включать в программу капремонта. Спортивные таланты посчитают: в Волгоградской области хотят систематизировать работу с юными футболистами. Рейд по маршруткам: за 3 дня проверок дорожные полицейские выявили около сотни нарушений. «Сообщи, где торгуют смертью»: антинаркотическое просвещение стало темой классных часов в школах Волгограда. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.  
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Экономика 24.11.2017 19:17

В администрации Волгоградской области сформулировали предложение для добросовестных застройщиков, рассматривающих возможность принятия на себя обязательства по достройке проблемных объектов долевого строительства. Как сообщает ИА «Высота 102», пакет предложений включает в себя различные льготы и преференции для тех, кто возьмется за достройку домов. Речь идет о предоставлении земельных участков в аренду без торгов;  предоставлении субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на подключение (технологическое присоединение) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения; приобретении ОАО «ВАИЖК»  квартир в «проблемных объектах» высокой степени готовности; установлении льготного коэффициента по арендной плате за земельный участок для лиц, которые приобрели  незавершенные строительством многоквартирные дома у банкротящихся застройщиков и...
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Происшествия 24.11.2017 17:25

70 тысяч рублей долга пришлось вернуть жителю Кировского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении службы судебных приставов, против мужчины было заведено четыре исполнительных производства. На все напоминания и предупреждения приставов волгоградец не реагировал. А когда сотрудник ФССП пришел к нему домой, чтобы описать имущество, должник разрыдался и стал клясться, что непременно все заплатит, но позже. Однако пристав, уже не раз слышавший от мужчины такие же обещания, был непреклонен. Чтобы сохранить нажитое волгоградцу пришлось заплатить по счетам.    
Прочитана: 4038 раз


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