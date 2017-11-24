Главный тренер: «Ротор-Волгоград» покинут 9 футболистов

Девять футболистов покинут команду «Ротор-Волгоград». Об этом, как передает корр. ИА «Высота 102», сообщил сегодня на послематчевой пресс-конференции главный тренер Сергей Павлов. Наставник не стал уточнять имена спортсменов до тех пор, пока не объявит их на командном собрании сегодня вечером. На их место, уточнил Павлов, придут 8 новых игроков.

Напомним, сегодня команда «Ротор-Волгоград» проиграла «Оренбургу» на домашнем поле со счетом 0:2.