«Ротор-Волгоград» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2









Поражением волгоградских футболистов со счетом 0:2 завершилась домашняя встреча «Ротор-Волгоград» с «Оренбургом», сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Этот матч, который прошел в рамках 25 тура ФНЛ-ФОНБЕТ Первенства России, последний в этом году. Футболисты играли на поле спорткомплекса «Зенит», торжественное открытие которого после реконструкции состоялось сегодня утром.













В первом тайме мячом владели преимущественно гости, а игра шла на половине поля волгоградцев. В начале второго тайма на 56-й минуте мяч в ворота волгоградцев отправил защитник «Оренбурга» Сильвие Бегич. Второй мяч забил на 80-й минуте еще один защитник оренбуржцев Игорь Удалый. Исправить ситуацию волгоградцам в оставшееся время не удалось. После игры волгоградские футболисты подошли пообщаться с болельщиками, услышали от них слова поддержки.

Отметим, что сегодня «Ротор-Волгоград» играл с командой, занимающей вторую строчку турнирной таблицы. За несколько дней до игры, чтобы вдохновить волгоградцев на победу, главный тренер Сергей Павлов устроил своим подопечным экскурсию в музей-панораму «Сталинградская битва», а затем на стадион «Волгоград Арена». Но чуда не случилось!