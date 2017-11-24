В Волгограде торжественно открыли обновленный к ЧМ-2018 спорткомплекс «Зенит»

Спорткомплекс "Зенит" торжественно открыли сегодня после полутора лет реконструкции, сообщает с места событий корреспондент ИА "Высота 102". Всего через полгода здесь будут тренироваться участники чемпионата мира по футболу FIFA-2018. При реконструкции спортивного комплекса создано новое футбольное поле, построено отдельное здание для раздевалок, душа, тренерской и медпункта. На "Зените" также появился современный конференц-зал и парковка. Установлено на стадионе и освещение, которое позволяет тренироваться спортсменам в любое время суток. Отметим, что само поле и трибуны подготовили еще в конце лета. Ведь на время строительства "Волгоград-Арены" именно "Зенит" стал домашним стадионом команды "Ротор-Волгоград". Уже 28 августа волгоградцы встретились на нем с калининградской "Балтикой". Прошла боевое крещение и система освещения стадиона, мощные прожектора подсвечивали поле во время матча с Тюменью".













Церемония открытия началась в 10 часов. В ней принимают участие представители городской и областной администрации, ветераны спорта и известные волгоградские футболисты. Первый мяч в ворота забили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №11 "Зенит-Волгоград", получившие пас от легендарного нападающего и полузащитника "Ротора" Владимира Файзулина, которому, в свою очередь, передал мяч заслуженный тренер России по футболу, мастер спорта СССР Александр Никитин.

















Для справки: Спорткомплекс "Зенит" - старейший в городе-герое, в этом году ему исполняется 90 лет. На нем проходили подготовку олимпийские чемпионы: пловцы - Евгений Садовый и Александр Попов, легкоатлеты - Елена Исинбаева, Татьяна Лебедева и Елена Слесаренко, тяжелоатлет Алексей Петров. Тренировался на "Зените" и призер олимпийских игр, чемпион мира пловец Владимир Сельков.



