В Волгограде популярного артиста восхитила сила и мощь Мамаева Кургана

70 тысяч рублей долга пришлось вернуть жителю Кировского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении службы судебных приставов, против мужчины было заведено четыре исполнительных производства. На все напоминания и предупреждения приставов волгоградец не реагировал. А когда сотрудник ФССП пришел к нему домой, чтобы описать имущество, должник разрыдался и стал клясться, что непременно все заплатит, но позже. Однако пристав, уже не раз слышавший от мужчины такие же обещания, был непреклонен. Чтобы сохранить нажитое волгоградцу пришлось заплатить по счетам.

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