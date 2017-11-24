Вид площадки, установленной на территории 44-й школы Центрального района Волгограда на средства благотворительного фонда Елены Исинбаевой, крайне удручил двукратную олимпийскую чемпионку, сообщает ИА «Высота 102». На своей странице в Инстаграм Елена Исинбаева разметила фотографии изуродованных вандалами снарядов. «Вот так бережно наши детки и подростки относятся к площадкам, которые мой фонд строит. Если бы вы знали как тяжело найти средства на создание доступной, бесплатной, спортивной инфраструктуры, сложно найти добросовестного подрядчика, но мы находим, ведь это всё ради нашего будущего, наших детей. Моя команда, в прямом смысле слова ночевала на объектах пока строили площадки, чтобы следить за качеством и за тем, чтобы материалы никуда не делись. А в результате увидеть это... Печаль …», - написала спортсменка и добавила, что у нее опускаются руки.

