В администрации Волгоградской области сформулировали предложение для добросовестных застройщиков, рассматривающих возможность принятия на себя обязательства по достройке проблемных объектов долевого строительства. Как сообщает ИА «Высота 102», пакет предложений включает в себя различные льготы и преференции для тех, кто возьмется за достройку домов. Речь идет о предоставлении земельных участков в аренду без торгов; предоставлении субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на подключение (технологическое присоединение) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения; приобретении ОАО «ВАИЖК» квартир в «проблемных объектах» высокой степени готовности; установлении льготного коэффициента по арендной плате за земельный участок для лиц, которые приобрели незавершенные строительством многоквартирные дома у банкротящихся застройщиков и приняли на себя обязательства по их достройке, а также – для тех, кто принял на себя обязательства по безвозмездной передаче в собственность "обманутым дольщикам" жилых помещений в объеме не менее 5 процентов от общей площади всех жилых помещений. В администрации Волгоградской области также готовы содействовать увеличению инвестиционной привлекательности проблемных объектов путем оценки возможности изменения параметров строительства, в том числе за счет увеличения этажности объекта. К проблемным объектам, напомним, сейчас относятся ЖК «АхтубаСитиПарк», ЖК «Эдем», ЖК «Чайка-2», многоэтажный жилой дом № 7 в квартале 08 10 012 по ул. 50 лет Октября, 36 Красноармейского района Волгограда, ЖК Гринвич, ЖК Парк Европейский (жилые дома №№ 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 28) в Кировском районе Волгограда, ЖК «Семь пятниц», многоквартирный жилой дом по ул. Вучетича, 27 в Красноармейском районе Волгограда, многоквартирный дом № 19 по ул. Молодежной, квартал 1, р.п. Ерзовка, Городищенский район, жилой дом ул. Базисная, 18 мкр. севернее мкр.201 Советского района Волгограда.



