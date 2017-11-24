За последние 3,5 года администрация Волгоградской области сэкономила 24,5 млрд рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальные данные комитета финансов. Сбереженные средства были направлены «на вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона». Для понимания, доходная часть бюджета региона на 2018 год запланирована в размере 83,5 млрд рублей. То есть суммарный объем произведенных накоплений равен примерно трети от всех годовых поступлений в региональную казну. На фоне кризисных явлений в экономике, роста инфляции, снижения уровня доходов населения действенные способы сокращения трат для рядовых жителей области, возможно, станут своеобразным лайфхаком (то есть, полезными в быту житейскими советами).

Итак, на чем экономили в последние годы чиновники, чтобы сколотить целое состояние? Во-первых, централизовали закупки (+6 млрд рублей). Жителям Волгограда и отдаленных уголков области можно пойти по тому же пути – закупать, например, продукты питания, бытовую химию мелким оптом, кооперироваться с друзьями или родственниками для приобретения крупных партий товаров по более дешевой цене. Следующий способ, проверенный областными чиновниками, едва ли откроет Америку населению области – это банальное урезание расходов на органы управления и подведомственные предприятия. Если центром принятия решений в семье является, к примеру, теща, то супругам можно секвестировать расходы на ее содержание. Если подведомственное предприятие – это ребенок, то волевым решением следует прекратить сдавать деньги на линолеум и прочие бесконечные нужды школы или детского сада.

Еще один заявленный областной администрацией способ рачительного отношения к бюджетным деньгам – экономия на обслуживании госдолга за счет замещения дорогих коммерчерских займов более дешевыми, или вовсе бюджетными – под символический процент (+4 млрд рублей). За счет снижения ставки рефинансирования многие банки, действительно, сегодня делают клиентам, взявшим ссуды у конкурентов, заманчивые предложения по перекредитованию. Для обывателя, в чьем ведении находится не государственный, а только личный, или максимум семейный бюджет, синонимом «бюджетного кредита» может стать займ до получки у друга, или той же тещи (если на ней не сэкономили в рамках статьи «органы управления»). Удастся ли волгоградцам в случае, если они пойдут по стопам исполнительной власти, добиться столь головокружительных успехов по сбережению собственных финансов – вопрос трудный. Но что будет легко, никто и не обещал.