«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области ремонт домов после ЧС хотят возложить на фонд капремонта











Смотрите сегодня в программе: в случае повреждений в результате ЧС многоквартирные дома Волгоградской области планируют вне очереди включать в программу капремонта. Спортивные таланты посчитают: в Волгоградской области хотят систематизировать работу с юными футболистами. Рейд по маршруткам: за 3 дня проверок дорожные полицейские выявили около сотни нарушений. «Сообщи, где торгуют смертью»: антинаркотическое просвещение стало темой классных часов в школах Волгограда.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.



