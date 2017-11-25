Знаменитый кардиохирург России выступит в Волгограде перед медицинским сообществом





Академик РАН Ринат Акчурин, выполнивший операцию первому президенту России Борису Ельцину, приезжает в Волгоград. Завтра, 27 ноября, он выступит с лекцией в медицинском университете по актуальным вопросам сердечно-сосудистой хирургии. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе вуза, замгенерального директора по хирургии, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии ГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России, профессор Акчурин остановится на современных аспектах сердечно-сосудистой хирургии, принципах хирургического лечения наиболее тяжелой категории больных, представит материалы из собственной практики.

Ринат Акчурин - автор более 300 научных публикаций. Он является инициатором и одним из основных разработчиков федеральной программы «Медицина высоких технологий». Избран членом совета директоров Международного хирургического общества имени М.Дебейки, научного совета Всемирного общества ангиологов, членом президиума Российского общества по сердечно-сосудистой хирургии, Европейского общества сердечно-сосудистой хирургии. Всемирную известность получил в 1996 году после успешно проведенной операции по аортокоронарному шунтированию первому президенту России Борису Ельцину, которому предлагали свои услуги ведущие клиники и кардиохирурги мира. Проведенная операция подарила главе государства 11 лет жизни. Оперирует Акчурин, несмотря на свои 70 лет, и сегодня.



