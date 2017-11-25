|Здравоохранение
|26.11.2017 15:31
Знаменитый кардиохирург России выступит в Волгограде перед медицинским сообществом
Академик РАН Ринат Акчурин, выполнивший операцию первому президенту России Борису Ельцину, приезжает в Волгоград. Завтра, 27 ноября, он выступит с лекцией в медицинском университете по актуальным вопросам сердечно-сосудистой хирургии. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе вуза, замгенерального директора по хирургии, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии ГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России, профессор Акчурин остановится на современных аспектах сердечно-сосудистой хирургии, принципах хирургического лечения наиболее тяжелой категории больных, представит материалы из собственной практики.
Ринат Акчурин - автор более 300 научных публикаций. Он является инициатором и одним из основных разработчиков федеральной программы «Медицина высоких технологий». Избран членом совета директоров Международного хирургического общества имени М.Дебейки, научного совета Всемирного общества ангиологов, членом президиума Российского общества по сердечно-сосудистой хирургии, Европейского общества сердечно-сосудистой хирургии. Всемирную известность получил в 1996 году после успешно проведенной операции по аортокоронарному шунтированию первому президенту России Борису Ельцину, которому предлагали свои услуги ведущие клиники и кардиохирурги мира. Проведенная операция подарила главе государства 11 лет жизни. Оперирует Акчурин, несмотря на свои 70 лет, и сегодня.
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|Экономика
|26.11.2017 18:28
Устранить нарушения трудового законодательства и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности главе администрации городского округа г.Фролово Волгоградской области предписала прокуратура, сообщает ИА «Высота 102». Как стало известно информагентству, проверкой межрайонной прокуратуры выявлено, что администрацией Фролово не принят нормативный акт, предусматривающий порядок индексации зарплат сотрудникам. Соответственно, в 2017 году индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен не проводилась.
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|Аналитика
|26.11.2017 18:17
Смотрите в программе: глава Волгоградской области Андрей Бочаров выступил с обширным докладом о настоящем и будущем региона. Об итогах трехлетней работы, а также свое видение приоритетных направлений развития Волгоградской области, губернатор рассказал сотрудникам администрации региона, руководителям силовых структур, депутатам, представителям общественных и религиозных организаций. Сказали в Германии - ответили в Волгограде: Почетные жители города-героя, участники Сталинградской битвы прокомментировали выступление в бундестаге школьника из Нового Уренгоя и пригласили подростка и его сверстников на экскурсию в Волгоград.
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|Экономика
|26.11.2017 16:52
В Волгограде закончила работу межрегиональная специализированная выставка «ПРОМ-VOLGA». В ней участвовали более 70 предприятий, представляющих оборудование и комплектующие для предприятий промышленного комплекса, станки, инструмент для металлообработки и многое другое. Официальную поддержку оказал комитет промышленности и торговли Волгоградской области и Волгоградское региональное отделение Союза машиностроителей России. Как сообщил ИА «Высота 102» организатор – ООО «Царицынская ярмарка», за три дня работы выставку посетило большое количество специалистов, прошли деловые и развлекательные мероприятия. По словам организаторов, выставка стала местом для поиска новых партнеров, демонстрации продукции и оборудования, обсуждения вопросов промышленного производства на территории региона....
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|Расследования
|26.11.2017 16:33
К году лишения свободы условно приговорен житель Волгограда Иван Кириличев, совершивший из сетевого магазина кражу продуктов и средств личной гигиены. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Красноармейского райсуда, в августе этого года мужчина зашел вечером в магазин, где у него возник умысел на совершение открытого хищения чужого имущества. Он взял пластиковую корзину и набил ее до краев продукцией на сумму более 4,5 тысячи рублей. В нее он положил колбасу разных сортов, бекон, форель, сыры, куриные наггетсы, консервы, майонез. Прихватил мужчина и сладкое: торт, шоколадный зефир, конфеты "Рафаэлло". Взял с полок чай, соки, а также несколько тюбиков шампуня...
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|Происшествия
|26.11.2017 12:35
До 20 лет лишения свободы грозит жителю Котельниково, напавшему сегодня утром на полицейских. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая. Напомним, что 21-летний мужчина напал на двоих сотрудников полиции в Котельниково на улице Ленина рядом с домом №7 сегодня около восьми часов утра. Ранив правоохранителе ножом, он попытался скрыться. Но был задержан, при этом сам злоумышленник получил огнестрельное ранение. Пострадавшие сотрудники полиции и нападавший госпитализированы. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
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|Общество
|26.11.2017 12:06
В Волгограде на ремонт фасада здания Волгоградского государственного социально-педагогического университета выделено более 5 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, до 30 апреля стены фасада покроют новой штукатуркой и краской. Но к аукциону и, соответственно, к работам допустят лишь специализированные организации, так как здание университета на проспекте Ленина, 27 является объектом культурного наследия регионального значения. Вероятно, обновление фасадов связано с предстоящим ЧМ-2018, который пройдет летом в городе-герое. Обновлены будут и здания двух общежитий Волгоградской государственной академии физкультуры, расположенных в центре Волгограда: на эти цели выделено более 140 миллионов рублей.
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|Происшествия
|26.11.2017 11:03
Сегодня утром в Котельниково произошло нападение на сотрудников полиции, пострадало несколько человек. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 21-летний местный житель напал с ножом на полицейских. Это произошло в восемь утра на улице Ленина рядом с отделением “Сбербанка”. Ранив двоих сотрудников, молодой человек попытался скрыться. Для его задержания инспектор ДПС применил табельное оружие и, после предупредительного выстрела, ранил злоумышленника. В Котельниковскую ЦРБ с ножевыми ранениями были доставлены двое правоохранителей: участковый уполномоченный - старший лейтенант полиции и инспектор ДПС. Нападавший также был госпитализирован и сейчас охраняется...
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|Экономика
|26.11.2017 07:13
За последние 3,5 года администрация Волгоградской области сэкономила 24,5 млрд рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальные данные комитета финансов. Сбереженные средства были направлены «на вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона». Для понимания, доходная часть бюджета региона на 2018 год запланирована в размере 83,5 млрд рублей. То есть суммарный объем произведенных накоплений равен примерно трети от всех годовых поступлений в региональную казну. На фоне кризисных явлений в экономике, роста инфляции, снижения уровня доходов населения действенные способы сокращения трат для рядовых жителей области, возможно, станут своеобразным лайфхаком (то есть, полезными в быту...
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|Общество
|25.11.2017 23:28
В эти часы с усилением снегопада улицы Волгограда чистят и обрабатывают реагентами 32 единицы спецтехники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, дорожники применяют как пескосоляную смесь, так и жидкий реагент на основе бишофита. За сегодняшнее утро дорожниками уже было израсходовано 265 тонн песко-соляной смеси и более 23 тонн жидкого реагента. Бишофит впервые был применен на дорогах Волгограда в 2017 году - в минувшем сезоне МБУ «Северное» тестировало новый реагент на ряде улиц города. Эксперимент показал хорошие результаты, однако широкое применение бишофита стало возможным только после закупки новой специализированной техники для распыления жидкого вещества. В этом году муниципальные предприятия...
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|Происшествия
|25.11.2017 21:50
О смертельной аварии, произошедшей в 12 километрах от Волжского на трассе Р-226, ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, четыре человека погибли при столкновении легковушки “ВАЗ-2114” и “ГАЗели”. Сейчас на месте происшествия работают экипажи ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности погибших. На данный момент известно, что на месте погибли двое мужчин, женщина и ребёнок. Ещё двоих детей и двоих мужчин доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что водитель "ВАЗ-2111" не справился с управлением, и его вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с грузопассажирской "ГАЗелью". Причиной потери управления,...
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|Происшествия
|25.11.2017 21:41
Девять человек, из них пятеро детей, отравились угарным газом в частном доме во Фролово. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, от газа пострадали пожилая женщина, её сын и две ее снохи, а также пятеро детей в возрасте от 2 до 9 лет. Все они были госпитализированы. Их состояние медики оценивают как легкой степени тяжести. Известно, что семья недавно переехала в частный дом из города. Причиной происшествия, по предварительным данным, стало отсутствие опыта обращения с печным отоплением. Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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|Спорт
|25.11.2017 17:22
Две победы подряд одержала мужская ватерпольная команда "Спартак-Волгоград" в играх пятого тура Суперлиги чемпионата России. Как сообщил ИА "Высота 102" пресс-атташе клуба Аркадий Вариводский, обе игры прошли в Астрахани. Соперником волгоградцев была местная команда "Динамо-Астрахань". Сегодня матч закончился со счетом 11:5 в пользу волгоградских спортсменов. А накануне встреча завершилась со счетом 8:6. Теперь наши ватерполисты вернутся домой, чтобы начать подготовку к ответной игре четвертьфинала Кубка Европы. Она пройдет 9 декабря в Волгограде. На ней волгоградцы встретятся с венгерской командой "Мишкольци".
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|Спорт
|25.11.2017 16:24
Девять футболистов покинут команду «Ротор-Волгоград». Об этом, как передает корр. ИА «Высота 102», сообщил сегодня на послематчевой пресс-конференции главный тренер Сергей Павлов. Наставник не стал уточнять имена спортсменов до тех пор, пока не объявит их на командном собрании сегодня вечером. На их место, уточнил Павлов, придут 8 новых игроков. Напомним, сегодня команда «Ротор-Волгоград» проиграла «Оренбургу» на домашнем поле со счетом 0:2. По итогам первой половины первенства в лиге ФНЛ волгоградские футболисты, увы, находятся в зоне вылета. В сухих цифрах выступление «Ротора-Волгограда» в первом круге, где волгоградские футболисты сыграли 25 матчей, выглядит крайне не убедительно. Всего...
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|Спорт
|25.11.2017 15:52
Поражением волгоградских футболистов со счетом 0:2 завершилась домашняя встреча «Ротор-Волгоград» с «Оренбургом», сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Этот матч, который прошел в рамках 25 тура ФНЛ-ФОНБЕТ Первенства России, последний в этом году. Футболисты играли на поле спорткомплекса «Зенит», торжественное открытие которого после реконструкции состоялось сегодня утром. В первом тайме мячом владели преимущественно гости, а игра шла на половине поля волгоградцев. В начале второго тайма на 56-й минуте мяч в ворота волгоградцев отправил защитник «Оренбурга» Сильвие Бегич. Второй мяч забил на 80-й минуте еще один защитник оренбуржцев Игорь Удалый. Исправить ситуацию...
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|Спорт
|25.11.2017 14:26
В Волгограде сегодня торжественно открыли спорткомплекс "Зенит" - объект, который полтора года реконструировали к чемпионату мира по футболу-2018. Во время проведения в городе-герое матчей мирового футбольного первенства "Зенит" станет одной из тренировочных площадок для команд-участников ЧМ. После праздничной церемонии открытия обновленного спорткомплекса съемочную группу ИА "Высота 102" провели по объекту, ремонт которого обошелся в 41 миллион рублей. Что увидели журналисты на площади в тысячу квадратных метров? И в каких условиях будут готовиться в Волгограде к играм участники чемпионата мира по футболу FIFA-2018 - в видеоматериале информагентства.
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