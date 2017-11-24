Речь идет о тех категориях работников бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной думы, на заседании комитета регпарламента по ЖКХ, жилищной политике и строительству было принято решение о внесении корректировок в бюджет будущего года в части увеличения финансирования на 70 миллионов рублей работникам бюджетных и казенных учреждений сферы ЖКХ и строительства. Ранее рекомендации об индексации работникам бюджетной сферы, не попадающих под действие майских указов президента, в ГУП и МУП были приняты на уровне региона. А вот действие заморозки индексации зарплат губернатора, лиц, замещающих госдолжности, госслужащих...

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