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Общество
 24.11.2017 16:21

Синоптики прогнозируют в Волгограде снежные выходные

В Волгограде и районах области в выходные обещают снег и мороз. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на прогноз Волгоградского областного гидрометцентра, в городе-герое прогнозируют небольшой снег, преимущественно в ночное время. Температура воздуха ночью ожидается до -3...-5ºС, днем - около 0...-2ºС. В районах Волгоградской области будет холоднее. Днем прогнозируется до -3ºС, ночью до -7, а местами и до -12ºС.  

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Происшествия 24.11.2017 16:28

32-летнего беглого осужденного поймали в Даниловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, мужчину в одном из поселков накануне задержали участковые. Они решили узнать, что за новый человек появился в поселении. И оказалось, что он находится в федеральном розыске. В июле мужчина был осужден в Ямало-Ненецком автономном округе за хранение наркотиков. Но тогда злоумышленнику удалось скрыться от правоохранителей. Теперь его вернут домой под конвоем. 
Прочитана: 2540 раз
Общество 24.11.2017 16:11

В Волжском стартовали два новогодних конкурса – "Лучший зимний дворик" и «Лучшая новогодняя елка во дворе». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации городского округа, участниками конкурса могут стать жители многоквартирных домов, ТОСы и управляющие компании, которые получат возможность проявить фантазию при украшении дворов к новому году. Так, претендовать на победу в конкурсе «Лучший зимний дворик» смогут участники, которые зальют катки, построят горки, ледяные фигуры, да вдобавок еще и украсят территорию световой иллюминацией и елкой. В конкурсе «Лучшая новогодняя елка во дворе» будут оцениваться такие критерии, как размер новогодней красавицы, украшения, гирлянды и т.д. Также участники...
Прочитана: 172 раз
Экономика 24.11.2017 15:29

Земельный участок площадью почти 27 тысяч квадратных метров, расположенный в Городищенском районе, будет изъят в принудительном порядке у ООО "Биар" для государственных нужд Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, с соответствующим иском к организации выступил комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Необходимые комитету земли находятся на территории Новоргачинского городского поселения. Установлена и сумма компенсации за изъятую землю - 55 тысяч 350 рублей. Поясняется, что рыночная стоимость земельного участка, согласно отчету оценщика ООО "Аналитик Центр", составляет 40 тысяч рублей, а прямые убытки правообладателя - 15 тысяч 350 рублей. Согласно материалам дела, данный земельный участок будет...
Прочитана: 4527 раз
Общество 24.11.2017 15:05

Волгоградской области установили квоту на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание. Информация размещена на официальном сайте кабмина, сообщает ИА «Высота 102». Согласно постановлению, подписанному председателем правительства России, установленная на 2018 год квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства составит 1 тысячу разрешений на временное проживание в Волгоградской области. Наибольшее количество квот среди регионов ЮФО выдано Краснодарскому краю - 3500 разрешений, Ростовской области – 3000, республике Крым – 1500. Наименьшее количество у города Севастополя и Астраханской области - эти субъекты получили по 300 разрешений, республика Адыгея – 600 и республика Калмыкия – 200.  Всего же на 2018 год установлена...
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Телеком 24.11.2017 14:37

«Ростелеком» протянул «Звездную дорожку» до Волги «Ростелеком» и Федерация фигурного катания России провели на ледовой арене Волжского Волгоградской области мастер-класс «Звездная дорожка» для юных спортсменов. Начинающие фигуристы – воспитанники спортивных школ Волгоградской области – продемонстрировали свои умения Заслуженному тренеру России, члену тренерского совета Федерации фигурного катания России Виктору Николаевичу Кудрявцеву, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Как отметил знаменитый тренер, для юных фигуристов такие мастер-классы – это шанс действительно выйти на путь большого спорта, показать себя и отработать элементы с профессионалами, чемпионами по фигурному катанию. «Искренняя благодарность «Ростелекому» за то, что компания поддерживает этот необычайно красивый и грациозный спорт и юных дарований,...
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Общество 24.11.2017 14:05

Волгоградским дольщикам направят до конца года 100 миллионов рублей на подключение сетей До конца года обманутым дольщикам Волгограда планируется направить 100 миллионов рублей на компенсацию расходов застройщиков на подключение к инженерным сетям многоквартирных домов. Еще 126 миллионов рублей заложено на компенсации застройщикам проблемных домов в проекте областного бюджета на 2018 год. Как сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, соответствующий законопроект рассматривался на заседании комитета облпарламента по ЖКХ, жилищной политике и строительству. В случае его принятия такая мера государственной поддержки долевого строительства в регионе будет задействована впервые. Бюджетные ассигнования на эти цели появились за счет сокращения расходов на обслуживание государственного долга Волгоградской области.  Напомним, на сегодняшний день среди проблемных значатся 35...
Прочитана: 4634 раз
Происшествия 24.11.2017 13:27

Беспроводной платежный терминал украл из сетевого магазина в Кировском районе безработный волгоградец. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне в полицию обратился директор торговой точки, он заявил о краже девайса стоимостью более 30 тысяч рублей. Вскоре был задержан и вор. Им оказался 56-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина принял платежный терминал за дорогой смартфон. Теперь незадачливому вору грозит до двух лет тюрьмы.
Прочитана: 1327 раз
Расследования 24.11.2017 13:09

Тысячу кубометров бытовых отходов с четырех стихийных свалок совместными усилиями должны убрать администрация Ворошиловского района, горадминистрация и областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Как сообщила ИА “Высота 102” старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Ольга Токарева, такое решение принял районный суд. Засыпанными отходами в Ворошиловском районе оказались сразу четыре улицы. Мусор вплотную подступал к домам и создавал угрозу в случае пожара. 
Прочитана: 2449 раз
Происшествия 24.11.2017 12:39

Сегодня в патрульную машину ДПС в пригороде Волжского врезался "ВАЗ-2115". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла утром на пересечении проспекта Ленина и улицы Шоссейной. Молодой человек не выдержал безопасную дистанцию и врезался в полицейскую машину. К счастью, при столкновении никто не пострадал.
Прочитана: 3091 раз
Экономика 24.11.2017 12:33

Речь идет о тех категориях работников бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной думы, на заседании комитета регпарламента по ЖКХ, жилищной политике и строительству было принято решение о внесении корректировок в бюджет будущего года в части увеличения финансирования на 70 миллионов рублей работникам бюджетных и казенных учреждений сферы ЖКХ и строительства. Ранее рекомендации об индексации работникам бюджетной сферы, не попадающих под действие майских указов президента, в ГУП и МУП были приняты на уровне региона.  А вот действие заморозки индексации зарплат губернатора, лиц, замещающих госдолжности, госслужащих...
Прочитана: 2453 раз
Происшествия 24.11.2017 11:50

Вооруженный 25-летний житель Волгоградской области напал на полицейского на Измайловском бульваре в Москве. О подозрительном гражданине, на брючном ремне которого находилась кобура, сообщили в правоохранительные органы жители. По информации агентства новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщает ИА «Высота 102», после просьбы предъявить документы он ударил одного из полицейских кулаком в лицо. В настоящее время волгоградец задержан, травматический пистолет и патроны изъяты. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.  
Прочитана: 937 раз
Культура 24.11.2017 11:45

Испанская баронесса подарила Волгоградскому музею ИЗО 21 шедевр живописи Испанская баронесса Долорес Томас Сельвестре подарила Волгоградскому музею имени Машкова 21 полотно именитых российских художников. Как сообщил ИА «Высота 102» председатель комитета Волгоградской облдумы по культуре Александр Осипов, передача картин состоялась в Центральном Доме Художников в Москве. Директор музея ИЗО Варвара Озерина рассказала парламентарию, что баронесса всю жизнь собирала работы советских и российских художников, лично ездила по России. Много лет занималась просветительской деятельностью в Испании, представляя именно российское искусство. В коллекции искусствоведа - около пяти тысяч произведений. Долорес Томас Сельвестре не единожды была и в Волгограде, где посещала мастерские местных художников. Поэтому, вероятно, при распределении произведений искусства по...
Прочитана: 2991 раз
Общество 24.11.2017 11:39

В истории отношений детсадов Кировского района Волгограда и компании "РИКВЭСТ-сервис" не осталось пятен «Мы развеем ваше представление о прачечных», - таким словами встретили съемочную группу ИА «Высота 102»  на производственном участке группы компаний «РИКВЭСТ-сервис». Компания работает на рынке в Волгограде 4-й год, а с января 2017 года обслуживает детские сады Кировского района. Здесь реализуется пилотный проект по обработке постельного белья для детских садов. Как призналась одна из мам ребенка, посещающего детсад в Кировском районе, точно такое белье - воздушное, мягкое и ослепительно чистое – она видела только в одной из гостиниц Парижа.  О науке стирки с химическими формулами и уникальным высокотехнологичным оборудованием – в репортаже...
Прочитана: 686 раз
Происшествия 24.11.2017 11:33

Сегодня в 4 утра в многоквартирном доме №42 по улице Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда отравление угарным газом получили три человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, среди пострадавших – 9-летний мальчик. Он, а также две женщины – 38 и 19 лет, госпитализированы в Волгоградскую областную наркологическую больницу. 
Прочитана: 831 раз
Происшествия 24.11.2017 11:10

За три дня в Волгограде сняли с рейса 26 неисправных маршруток 76 нарушений выявили полицейские за три дня проведения в Волгограде рейда по безопасности пассажирских перевозок. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, львиную долю из них составляет эксплуатация неисправного транспорта - 26 случаев. 13 автобусов с дефектами тормозной системы или рулевого управления пришлось поместить на спецстоянки. Владельцам 15 неисправных микроавтобусов был выписаны штрафы в размере от 5 до 8 тысяч рублей. Так, накануне, во время проверок...
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