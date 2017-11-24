В Волгоградской области изымают земли для строительства дороги в обход города-героя

Земельный участок площадью почти 27 тысяч квадратных метров, расположенный в Городищенском районе, будет изъят в принудительном порядке у ООО "Биар" для государственных нужд Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, с соответствующим иском к организации выступил комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Необходимые комитету земли находятся на территории Новоргачинского городского поселения. Установлена и сумма компенсации за изъятую землю - 55 тысяч 350 рублей. Поясняется, что рыночная стоимость земельного участка, согласно отчету оценщика ООО "Аналитик Центр", составляет 40 тысяч рублей, а прямые убытки правообладателя - 15 тысяч 350 рублей. Согласно материалам дела, данный земельный участок будет использоваться под строительство объекта "Обход города Волгограда. Южная часть". Отмечается, что решение о резервировании указанной земли было принято еще в мае 2009 года, что подтверждается распоряжением управления автомобильных дорог администрации Волгоградской области. Решение суда может быть обжаловано в установленном законом порядке.



