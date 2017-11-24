В Волжском выберут лучший зимний дворик и лучшую дворовую елку

В Волжском стартовали два новогодних конкурса – "Лучший зимний дворик" и «Лучшая новогодняя елка во дворе». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации городского округа, участниками конкурса могут стать жители многоквартирных домов, ТОСы и управляющие компании, которые получат возможность проявить фантазию при украшении дворов к новому году. Так, претендовать на победу в конкурсе «Лучший зимний дворик» смогут участники, которые зальют катки, построят горки, ледяные фигуры, да вдобавок еще и украсят территорию световой иллюминацией и елкой. В конкурсе «Лучшая новогодняя елка во дворе» будут оцениваться такие критерии, как размер новогодней красавицы, украшения, гирлянды и т.д. Также участники получат дополнительные баллы за степень вовлеченности жильцов в дело украшения дворов и елок, охрану созданных объектов и санитарное состояние территорий. Победители будут награждены ценными призами. Цель конкурсов – украшение внутриквартальной и придомовой территории к новогодним праздникам, создание условий для активного отдыха детей, поддержка талантливых дизайнеров и активных жителей города.



