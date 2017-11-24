«Ростелеком» протянул «Звездную дорожку» до Волги









«Ростелеком» и Федерация фигурного катания России провели на ледовой арене Волжского Волгоградской области мастер-класс «Звездная дорожка» для юных спортсменов. Начинающие фигуристы – воспитанники спортивных школ Волгоградской области – продемонстрировали свои умения Заслуженному тренеру России, члену тренерского совета Федерации фигурного катания России Виктору Николаевичу Кудрявцеву, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.

Как отметил знаменитый тренер, для юных фигуристов такие мастер-классы – это шанс действительно выйти на путь большого спорта, показать себя и отработать элементы с профессионалами, чемпионами по фигурному катанию. «Искренняя благодарность «Ростелекому» за то, что компания поддерживает этот необычайно красивый и грациозный спорт и юных дарований, переживает за олимпийское будущее России и за то, что социальная ответственность ставится на одну планку с уверенным и успешным бизнесом», – добавил В. Кудрявцев.













«Ростелеком» уже седьмой год проводит серии мастер-классов по фигурному катанию в рамках масштабного спортивно-социального проекта «Звездная дорожка». Первое мероприятие для юных фигуристов состоялось в 2011 году в Саранске. С этого момента ежегодно во всех регионах России известные тренеры и фигуристы проводят показательные уроки для детей, которые только недавно встали на коньки. У ребят из глубинки появилась уникальная возможность перенять у признанных профессионалов ценные знания и опыт.













«Мы понимаем, насколько важно детям, начинающим осваивать фигурное катание, общаться с именитыми мастерами этого вида спорта. Это помогает им понять, что старание и талант могут открыть для них двери в удивительный мир профессиональных достижений. И мы горды тем, что проект «Звездная дорожка» растет и развивается, год от года охватывая все больше начинающих фигуристов, в том числе и в Волгоградской области. Это дарит им реальные возможности для покорения в будущем олимпийского пьедестала», – директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец.

По итогам мастер-классов в регионах России самые способные воспитанники школ фигурного катания, отобранные именитыми тренерами и фигуристами, попадут на итоговый мастер-класс «Звездной дорожки» в Санкт-Петербурге.



