Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 27.11.2017 08:51

В Волгограде у вдовы умершего инвалида отсудили федеральную субсидию за коммуналку

Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил иск ГКУ «Центр социальной защиты населения по Краснооктябрьскому району» к вдове инвалида, который являлся получателем федеральной субсидии на оплату коммунальных услуг. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда, инвалид получал выплату с 2009 года. Мужчина умер 10 января 2015 года, а ежемесячную выплату перестали выплачивать с 1 февраля этого же года. За период с января 2014 года по январь 2015 года включительно были проавансированы федеральные бюджетные средства на оплату коммунальных услуг на общую сумму 14934 рубля. Однако установлено, что фактические понесенные расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг  составили 12107 рублей. Сумма, проавансированная сверх объема мер социальной поддержки, установленного действующим законодательством, составила 2827 рублей. Теперь вдова умершего инвалида должна будет вернуть эти деньги государству. Решение суда не вступило в законную силу.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

На Комсомольском путепроводе в Волгограде появились «скелеты» лестницДело обманутых вкладчиков "Волгоградского Фонда Сбережений" передадут в МосквуСамая обеспеченная дама в Волгоградской гордуме не платит по счетам и огорчает судебных приставовВ Волгограде на троллейбусный маршрут №12 в тестовом режиме выходит электробусВ Волгограде подняли огромное Знамя Победы в честь 75-летия контрнаступления под Сталинградом
 
Актуальные интервью и комментарии

Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде

Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов

Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"

Они встретились не просто как...

В сегодняшней программе: жители одного из дворов Кировского района Волгограда не дождутся, когда компания-подрядчик выполнит свои обязательства и построит для...

  Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...

Наука 27.11.2017 09:16

Определены лауреаты премий Волгоградской области в сфере науки и техники за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное в администрации Волгоградской области, среди лауреатов – девять ученых из вузов и федеральных научных центров. Так, трое сотрудников Волжского политехнического института – Наталья Байдакова, Сергей Крюков, Вячеслав Шумячер получат премии в размере необычной суммы – по 6666,66 рублей. Среди награжденных также – научные сотрудники Волгоградского государственного технического университета, Волгоградского государственного медуниверситета, ФГБНУ «Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук». Размер других премий варьируется от 100 до 200 тысяч рублей. Отмечены работы в...
Прочитана: 352 раз
Экономика 27.11.2017 09:00

Семинар с участием Яндекс, RU-CENTER и 1С-Битрикс пройдет в ВолгоградеЧем вы заняты 1 декабря? Отложите все свои дела и приходите на бесплатный семинар «Формула сайта: всё, что нужно знать о продажах в интернете». Лидеры IT-отрасли поделятся своим опытом по созданию и продвижению интернет-магазинов. Вы узнаете, как с большей эффективностью использовать современные интернет-технологии и  избежать ошибок на старте онлайн-бизнеса. Можно перечитать 10050 книг и статей в интернете. Но эта информация давно устарела, а бумага не даст ответы на вопросы. Только на семинаре вы забираете знания, идеи и получаете ответы от экспертов из компаний: Яндекс, 1С-Битрикс, RU-CENTER, МойСклад и др. 7 тонн полезностей для вашего бизнеса на семинаре: • Как поставить...
Прочитана: 255 раз
Культура 26.11.2017 22:18

Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой известная французская певица Патрисия Каас показалась в vip-зале волгоградского аэропорта. Завтра певица выступит с концертом в городе-герое в рамках большого турне по России, а сегодня журналисты ИА «Высота 102» оказались первыми, кто встретил певицу вместе с организаторами и переводчицей Ладой Дэц на волгоградской земле. Какие изменения в России заметила Патрисия Каас, которая последний раз посещала нашу страну четыре года назад, чем собирается удивить волгоградских поклонников на завтрашнем концерте, какими секретами красоты блистательная певица готова поделиться с волгоградскими женщинами и почему...
Прочитана: 6965 раз
Происшествия 26.11.2017 21:01

Сегодня около 17 часов на трассе Фролово-Ольховка при столкновении легковой машины и грузовика погибли двое мужчин -34 и 55 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, страшная авария произошла  в районе хутора Амелино.  Оба мужчины погибли на месте – до прибытия бригад «Скорой помощи». 25-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в Михайловскую ЦРБ. Как уточнили информагентству в ГУ МВД по региону, лобовое столкновение произошло между "Газелью" и "Нивой". Погибшие - водитель и пассажир легковушки. Напомним, накануне вечером на трассе под Волжским в ДТП погибли четверо человек, в том числе ребенок. Еще двое детей и двое мужчин с различными травмами...
Прочитана: 6029 раз
Экономика 26.11.2017 18:28

Администрации Фролово Волгоградской области указали на «забытую» индексацию зарплат   Устранить нарушения трудового законодательства и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности главе администрации городского округа г.Фролово Волгоградской области предписала прокуратура, сообщает ИА «Высота 102». Как стало известно информагентству, проверкой межрайонной прокуратуры выявлено, что администрацией Фролово не принят нормативный акт, предусматривающий порядок индексации зарплат сотрудникам. Соответственно, в 2017 году индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен не проводилась.
Прочитана: 6405 раз
Аналитика 26.11.2017 18:17

Смотрите в программе: глава Волгоградской области Андрей Бочаров выступил с обширным докладом о настоящем и будущем региона. Об итогах трехлетней работы, а также свое видение приоритетных направлений развития Волгоградской области, губернатор рассказал сотрудникам администрации региона, руководителям силовых структур, депутатам, представителям общественных и религиозных организаций. Сказали в Германии - ответили в Волгограде: Почетные жители города-героя, участники Сталинградской битвы прокомментировали выступление в бундестаге школьника из Нового Уренгоя и пригласили подростка и его сверстников на экскурсию в Волгоград.   
Прочитана: 28621 раз
Экономика 26.11.2017 16:52

В Волгограде межрегиональная выставка «ПРОМ-VOLGA» собрала более 70 предприятий В Волгограде закончила работу межрегиональная специализированная выставка «ПРОМ-VOLGA». В ней участвовали более 70 предприятий, представляющих оборудование и комплектующие для предприятий промышленного комплекса, станки, инструмент для металлообработки и многое другое. Официальную поддержку оказал комитет промышленности и торговли Волгоградской области и Волгоградское региональное отделение Союза машиностроителей России. Как сообщил ИА «Высота 102» организатор – ООО «Царицынская ярмарка», за три дня работы выставку посетило большое количество специалистов, прошли деловые и развлекательные мероприятия. По словам организаторов, выставка стала местом для поиска новых партнеров, демонстрации продукции и оборудования, обсуждения вопросов промышленного производства на территории региона....
Прочитана: 1110 раз
Расследования 26.11.2017 16:33

К году лишения свободы условно приговорен житель Волгограда Иван Кириличев, совершивший из сетевого магазина кражу продуктов и средств личной гигиены. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Красноармейского райсуда, в августе этого года мужчина зашел вечером в магазин, где у него возник умысел на совершение открытого хищения чужого имущества. Он взял пластиковую корзину и набил ее до краев продукцией на сумму более 4,5 тысячи рублей. В нее он положил колбасу разных сортов, бекон, форель, сыры, куриные наггетсы, консервы, майонез. Прихватил мужчина и сладкое: торт, шоколадный зефир, конфеты "Рафаэлло". Взял с полок чай, соки, а также несколько тюбиков шампуня...
Прочитана: 2588 раз
Здравоохранение 26.11.2017 15:31

Знаменитый кардиохирург России выступит в Волгограде перед медицинским сообществом Академик РАН Ринат Акчурин, выполнивший операцию первому президенту России Борису Ельцину, приезжает в Волгоград. Завтра, 27 ноября, он выступит с лекцией в медицинском университете по актуальным вопросам сердечно-сосудистой хирургии. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе вуза, замгенерального директора по хирургии, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии ГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России, профессор Акчурин остановится на современных аспектах сердечно-сосудистой хирургии, принципах хирургического лечения наиболее тяжелой категории больных, представит материалы из собственной практики. Ринат Акчурин - автор более 300 научных публикаций. Он является инициатором и одним из основных разработчиков федеральной программы «Медицина высоких технологий». Избран членом совета директоров...
Прочитана: 4114 раз
Происшествия 26.11.2017 12:35

До 20 лет лишения свободы грозит жителю Котельниково, напавшему сегодня утром на полицейских. Об этом ИА “Высота 102” сообщила  старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая. Напомним, что 21-летний мужчина напал на двоих сотрудников полиции в Котельниково на улице Ленина рядом с домом №7 сегодня около восьми часов утра. Ранив правоохранителе ножом, он попытался скрыться. Но был задержан, при этом сам злоумышленник получил огнестрельное ранение. Пострадавшие сотрудники полиции и нападавший госпитализированы. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
Прочитана: 6801 раз
Общество 26.11.2017 12:06

В Волгограде на ремонт фасада здания Волгоградского государственного социально-педагогического университета выделено более 5 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, до 30 апреля стены фасада покроют новой штукатуркой и краской. Но к аукциону и, соответственно, к работам допустят лишь специализированные организации, так как здание университета на проспекте Ленина, 27 является объектом культурного наследия регионального значения.  Вероятно, обновление фасадов связано с предстоящим ЧМ-2018, который пройдет летом в городе-герое. Обновлены будут и здания двух общежитий Волгоградской государственной академии физкультуры, расположенных в центре Волгограда: на эти цели выделено более 140 миллионов рублей. 
Прочитана: 2195 раз
Происшествия 26.11.2017 11:03

Сегодня утром в Котельниково произошло нападение на сотрудников полиции, пострадало несколько человек. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 21-летний местный житель напал с ножом на полицейских. Это произошло в восемь утра на улице Ленина рядом с отделением “Сбербанка”. Ранив двоих сотрудников, молодой человек попытался скрыться. Для его задержания инспектор ДПС применил табельное оружие и, после предупредительного выстрела, ранил злоумышленника. В Котельниковскую ЦРБ с ножевыми ранениями были доставлены двое правоохранителей: участковый уполномоченный - старший лейтенант полиции и инспектор ДПС. Нападавший также  был госпитализирован и сейчас охраняется...
Прочитана: 9892 раз
Экономика 26.11.2017 07:13

Администрация Волгоградской области поделилась «лайфхаком» по экономии бюджета За последние 3,5 года администрация Волгоградской области сэкономила 24,5 млрд рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальные данные комитета финансов. Сбереженные средства были направлены «на вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона». Для понимания, доходная часть бюджета региона на 2018 год запланирована в размере 83,5 млрд рублей. То есть суммарный объем произведенных накоплений равен примерно трети от всех годовых поступлений в региональную казну. На фоне кризисных явлений в экономике, роста инфляции, снижения уровня доходов населения действенные способы сокращения трат для рядовых жителей области, возможно, станут своеобразным лайфхаком (то есть, полезными в быту...
Прочитана: 8561 раз
Общество 25.11.2017 23:28

В эти часы с усилением снегопада улицы Волгограда чистят и обрабатывают реагентами 32 единицы спецтехники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, дорожники применяют как пескосоляную смесь, так и жидкий реагент на основе бишофита. За сегодняшнее утро дорожниками уже было израсходовано 265 тонн песко-соляной смеси и более 23 тонн жидкого реагента.  Бишофит впервые был применен на дорогах Волгограда в 2017 году - в минувшем сезоне  МБУ «Северное» тестировало новый реагент на ряде улиц города. Эксперимент показал хорошие результаты, однако широкое применение бишофита стало возможным только после закупки новой специализированной техники для распыления жидкого вещества. В этом году муниципальные предприятия...
Прочитана: 13983 раз
Происшествия 25.11.2017 21:50

О смертельной аварии, произошедшей в 12 километрах от Волжского на трассе Р-226, ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, четыре человека погибли при столкновении легковушки “ВАЗ-2114” и “ГАЗели”. Сейчас на месте происшествия работают экипажи ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности погибших. На данный момент известно, что на месте погибли двое мужчин, женщина и ребёнок. Ещё двоих детей и двоих мужчин доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что водитель "ВАЗ-2111" не справился с управлением, и его вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с грузопассажирской "ГАЗелью". Причиной потери управления,...
Прочитана: 12859 раз


27 ноября 09:16
Лауреатов премии Волгоградской области отметили денежной премией с двойным «числом дьявола»
27 ноября 09:00
Семинар с участием Яндекс, RU-CENTER и 1С-Битрикс пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
27 ноября 08:51
В Волгограде у вдовы умершего инвалида отсудили федеральную субсидию за коммуналку Комментарии7
26 ноября 22:18
В Волгоград прилетела французская певица Патрисия Каас (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)Cмотреть видео
26 ноября 21:01
В Волгоградской области на трассе в автоаварии погибли двое мужчин Комментарии1
26 ноября 18:28
Администрации Фролово Волгоградской области указали на «забытую» индексацию зарплатСмотреть фотографии
26 ноября 18:17
"Взгляд с Высоты": Губернатор расставил приоритеты развития Волгоградской области Комментарии83Cмотреть видео
26 ноября 16:52
В Волгограде межрегиональная выставка «ПРОМ-VOLGA» собрала более 70 предприятийСмотреть фотографии
26 ноября 16:33
Жителя Волгограда осудили за кражу из магазина еды и шампуня
26 ноября 15:31
Знаменитый кардиохирург России выступит в Волгограде перед медицинским сообществомСмотреть фотографии
26 ноября 12:35
Напавшему на полицейских жителю Волгоградской области грозит 20 лет тюрьмы
26 ноября 12:06
В Волгограде приведут в порядок фасад педуниверситета
26 ноября 11:03
В Волгоградской области мужчина напал на полицейских - три человека пострадали
26 ноября 07:13
Администрация Волгоградской области поделилась «лайфхаком» по экономии бюджетаСмотреть фотографии
25 ноября 23:28
На улицы Волгограда в ночь на борьбу со снегопадом выдвинулась спецтехника
25 ноября 21:50
Четыре человека погибли при столкновении легковушки и "ГАЗели" в Волгоградской области
25 ноября 21:41
Девять человек отравились угарным газом в Волгоградской области
25 ноября 17:22
Волгоградские ватерполисты разгромили "Динамо-Астрахань" на играх чемпионата России
25 ноября 16:24
Главный тренер: «Ротор-Волгоград» покинут 9 футболистов
25 ноября 15:52
«Ротор-Волгоград» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2Смотреть фотографии
Общество
27 ноября 08:51
В Волгограде у вдовы умершего инвалида отсудили федеральную субсидию за коммуналку Комментарии7
26 ноября 12:06
В Волгограде приведут в порядок фасад педуниверситета
25 ноября 23:28
На улицы Волгограда в ночь на борьбу со снегопадом выдвинулась спецтехника
25 ноября 09:31
Чиновникам Волгограда предложили избавиться от дублирующей структуры
24 ноября 21:02
В Волгограде популярного артиста восхитила сила и мощь Мамаева Кургана Комментарии2Смотреть фотографии
24 ноября 20:50
В Волгограде Елену Исинбаеву удручил вид загаженной площадки благотворительного фонда Комментарии9Смотреть фотографии
24 ноября 17:22
Власти Волгограда объявили о завершении ремонта Второй Продольной магистрали Комментарии28Смотреть фотографии
24 ноября 16:21
Синоптики прогнозируют в Волгограде снежные выходные Комментарии11
24 ноября 16:11
В Волжском выберут лучший зимний дворик и лучшую дворовую елку Комментарии1
24 ноября 15:05
Волгоградская область в 2018 году примет на временное проживание 1 тысячу иностранцев Комментарии6
24 ноября 14:05
Волгоградским дольщикам направят до конца года 100 миллионов рублей на подключение сетей Комментарии19Смотреть фотографии
24 ноября 11:39
В истории отношений детсадов Кировского района Волгограда и компании "РИКВЭСТ-сервис" не осталось пятенСмотреть фотографииCмотреть видео
24 ноября 09:50
В Волгограде Роспотребнадзор арестовал почти 200 шуб без контрольных меток Комментарии27
24 ноября 05:17
В Волгоградской области пострадавшие от ЧС дома могут рассчитывать на внеочередной капремонт Комментарии4Смотреть фотографии
23 ноября 18:54
В Волгоградской области президентские гранты получат защитники животных и патриоты
23 ноября 16:08
«ЕвроХим» продолжает в Волгоградской области популяризацию спорта и здорового образа жизни Комментарии2Смотреть фотографии
23 ноября 12:30
В Волгограде военный на иномарке «пленил» двор Комментарии32Смотреть фотографии
23 ноября 11:05
В Волгоградской области детям-«подкидышам» назначат пенсию
23 ноября 10:41
Жители Волгограда платят по максимуму за коммуналку в подлежащих сносу аварийных домах Комментарии9Cмотреть видео
22 ноября 17:38
В Волгоградской области прокуратура и общественники в защиту инвалида пошли «в атаку» на «Сбербанк» Комментарии2Смотреть фотографии
22 ноября 17:09
В Волгограде приставы арестовали железнодорожные пути за долги предприятия Комментарии3
22 ноября 15:04
Депутаты гордумы Волгограда хотят сэкономить 164 млн рублей на пенсиях своих предшественников Комментарии17
22 ноября 14:35
В Урюпинске Волгоградской области 100-летний дом признали подходящим для жизни Комментарии10Смотреть фотографии
22 ноября 11:56
Муниципалитет Волгограда бесшумно завершил аттракцион невиданной щедрости на Привокзальной площади Комментарии28Смотреть фотографии
22 ноября 11:15
Земельные участки жителей Колхозной Ахтубы в Волгоградской области освободили от ареста Комментарии19Смотреть фотографии
21 ноября 17:03
В Волгоградской области замначальника управления Росприроднадзора накажут за волокиту Комментарии10
21 ноября 16:32
Презентацию Волгоградской области к ЧМ-2018 «упакуют» в киоск Комментарии3
21 ноября 15:26
Кремль объявил дату ежегодной большой пресс-конференции ПутинаСмотреть фотографии
21 ноября 14:48
В Волгограде откроют дополнительные пункты по сбору подписей за референдум о времени Комментарии30
21 ноября 13:20
Депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко: нужно прекратить травлю школьника из ЯМАО и задать вопросы его учителям Комментарии12
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

ЭКОНОМИКА

АвтоSale - успейте купить автомобиль по небывало низкой цене

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Вложить деньги правильно. Или о рисках инвестирования

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
       
День 26 Ноября, Вс
Волгоград
Пасмурно, температура 0..-2 С, давление 757..759 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 4 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
26 Ноября, Вс
1 $ 58.5318 руб.
1 € 69.3309 руб.
1 GBP 77.9644 руб.
1 CHF 59.6350 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
       

 

Обсуждают в форуме

Судостроительный завод в Волгограде в 2018 году может возобновить работуКомментарии101
"Взгляд с Высоты": Губернатор расставил приоритеты развития Волгоградской областиКомментарии83
Депутат Волгоградской гордумы Ольга Толоконникова со скандалом уволена с должности директора МКУКомментарии70
В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области опровергли факт загрязнения воздуха рутениемКомментарии61
Губернатор Волгоградской области назвал своего советника по социально-экономической политикеКомментарии56
Волгоградская область отстала от большинства регионов ЮФО по уровню зарплат бюджетниковКомментарии51
Оскандалившейся народной избраннице Волгоградской гордумы грозит исключение из фракции «Единой России»Комментарии49
За три дня в Волгограде сняли с рейса 26 неисправных маршрутокКомментарии45
В Волгограде участник Сталинградской битвы прокомментировал скандальное выступление школьника из Нового Уренгоя в бундестагеКомментарии35
"Не любо!": В Волгоградской области казаки на митинге выразили недоверие главе района из-за отставки директора школыКомментарии34
Завод «Красный Октябрь» в Волгограде - источник повышенной опасностиКомментарии34
В Волгограде военный на иномарке «пленил» дворКомментарии32
В рационе жителей Волгоградской области наблюдается дефицит овощей и фруктовКомментарии32
Из-за долгов по кредиту семья из Волгограда может остаться без квартирыКомментарии31
Депутат Волгоградской облдумы с многомиллиардным долгом признан банкротомКомментарии31

Самые читаемые новости

"Взгляд с Высоты": Губернатор расставил приоритеты развития Волгоградской областиКомментарии83
Просмотров: 18568
Четыре человека погибли при столкновении легковушки и "ГАЗели" в Волгоградской области
Просмотров: 12088
В Волгоградской области мужчина напал на полицейских - три человека пострадали
Просмотров: 8844
Власти Волгограда объявили о завершении ремонта Второй Продольной магистралиКомментарии28
Просмотров: 6042
Администрации Фролово Волгоградской области указали на «забытую» индексацию зарплат
Просмотров: 4741
Чиновника горадминистрации Волгограда оштрафовали за волокитуКомментарии6
Просмотров: 4517
В Волгограде Роспотребнадзор арестовал почти 200 шуб без контрольных метокКомментарии27
Просмотров: 3933
В Волгограде Елену Исинбаеву удручил вид загаженной площадки благотворительного фондаКомментарии9
Просмотров: 3648
В Волгоградской области пострадавшие от ЧС дома могут рассчитывать на внеочередной капремонтКомментарии4
Просмотров: 3204
За три дня в Волгограде сняли с рейса 26 неисправных маршрутокКомментарии45
Просмотров: 3201

Рекомендуемые к прочтению новости

Муниципалитет Волгограда бесшумно завершил аттракцион невиданной щедрости на Привокзальной площадиКомментарии28
Рекомендации: +71 / 6-
«Концессии водоснабжения» завершают первый этап строительства коллектора «Разгуляевский»
Рекомендации: +69 / 5-
В Волгоградской области глава поселения пообещал пристрелить фермера
Рекомендации: +59 / 8-
Судостроительный завод в Волгограде в 2018 году может возобновить работуКомментарии101
Рекомендации: +59 / 4-
В Урюпинске Волгоградской области 100-летний дом признали подходящим для жизниКомментарии10
Рекомендации: +59 / 7-
В Волгограде журналистам "Высоты 102" показали объект ЧМ-2018 стоимостью более 40 млн рублей
Рекомендации: +57 / 2-
"Не любо!": В Волгоградской области казаки на митинге выразили недоверие главе района из-за отставки директора школыКомментарии34
Рекомендации: +57 / 4-
Создание Волго-Донской судоходной компании поможет аграриям увеличить экспорт зернаКомментарии19
Рекомендации: +57 / 1-
В Волгоградской области хотят создать банк данных юных футболистовКомментарии10
Рекомендации: +55 / 2-
В Волгоград прилетела французская певица Патрисия Каас (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)
Рекомендации: +46 / 0-