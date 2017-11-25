|Общество
|27.11.2017 08:51
В Волгограде у вдовы умершего инвалида отсудили федеральную субсидию за коммуналку
Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил иск ГКУ «Центр социальной защиты населения по Краснооктябрьскому району» к вдове инвалида, который являлся получателем федеральной субсидии на оплату коммунальных услуг. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда, инвалид получал выплату с 2009 года. Мужчина умер 10 января 2015 года, а ежемесячную выплату перестали выплачивать с 1 февраля этого же года. За период с января 2014 года по январь 2015 года включительно были проавансированы федеральные бюджетные средства на оплату коммунальных услуг на общую сумму 14934 рубля. Однако установлено, что фактические понесенные расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг составили 12107 рублей. Сумма, проавансированная сверх объема мер социальной поддержки, установленного действующим законодательством, составила 2827 рублей. Теперь вдова умершего инвалида должна будет вернуть эти деньги государству. Решение суда не вступило в законную силу.
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
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Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...
|Наука
|27.11.2017 09:16
Определены лауреаты премий Волгоградской области в сфере науки и техники за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное в администрации Волгоградской области, среди лауреатов – девять ученых из вузов и федеральных научных центров. Так, трое сотрудников Волжского политехнического института – Наталья Байдакова, Сергей Крюков, Вячеслав Шумячер получат премии в размере необычной суммы – по 6666,66 рублей. Среди награжденных также – научные сотрудники Волгоградского государственного технического университета, Волгоградского государственного медуниверситета, ФГБНУ «Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук». Размер других премий варьируется от 100 до 200 тысяч рублей. Отмечены работы в...
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|Экономика
|27.11.2017 09:00
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|Культура
|26.11.2017 22:18
Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой известная французская певица Патрисия Каас показалась в vip-зале волгоградского аэропорта. Завтра певица выступит с концертом в городе-герое в рамках большого турне по России, а сегодня журналисты ИА «Высота 102» оказались первыми, кто встретил певицу вместе с организаторами и переводчицей Ладой Дэц на волгоградской земле. Какие изменения в России заметила Патрисия Каас, которая последний раз посещала нашу страну четыре года назад, чем собирается удивить волгоградских поклонников на завтрашнем концерте, какими секретами красоты блистательная певица готова поделиться с волгоградскими женщинами и почему...
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|Происшествия
|26.11.2017 21:01
Сегодня около 17 часов на трассе Фролово-Ольховка при столкновении легковой машины и грузовика погибли двое мужчин -34 и 55 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, страшная авария произошла в районе хутора Амелино. Оба мужчины погибли на месте – до прибытия бригад «Скорой помощи». 25-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в Михайловскую ЦРБ. Как уточнили информагентству в ГУ МВД по региону, лобовое столкновение произошло между "Газелью" и "Нивой". Погибшие - водитель и пассажир легковушки. Напомним, накануне вечером на трассе под Волжским в ДТП погибли четверо человек, в том числе ребенок. Еще двое детей и двое мужчин с различными травмами...
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|Экономика
|26.11.2017 18:28
Устранить нарушения трудового законодательства и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности главе администрации городского округа г.Фролово Волгоградской области предписала прокуратура, сообщает ИА «Высота 102». Как стало известно информагентству, проверкой межрайонной прокуратуры выявлено, что администрацией Фролово не принят нормативный акт, предусматривающий порядок индексации зарплат сотрудникам. Соответственно, в 2017 году индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен не проводилась.
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|Аналитика
|26.11.2017 18:17
Смотрите в программе: глава Волгоградской области Андрей Бочаров выступил с обширным докладом о настоящем и будущем региона. Об итогах трехлетней работы, а также свое видение приоритетных направлений развития Волгоградской области, губернатор рассказал сотрудникам администрации региона, руководителям силовых структур, депутатам, представителям общественных и религиозных организаций. Сказали в Германии - ответили в Волгограде: Почетные жители города-героя, участники Сталинградской битвы прокомментировали выступление в бундестаге школьника из Нового Уренгоя и пригласили подростка и его сверстников на экскурсию в Волгоград.
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|Экономика
|26.11.2017 16:52
В Волгограде закончила работу межрегиональная специализированная выставка «ПРОМ-VOLGA». В ней участвовали более 70 предприятий, представляющих оборудование и комплектующие для предприятий промышленного комплекса, станки, инструмент для металлообработки и многое другое. Официальную поддержку оказал комитет промышленности и торговли Волгоградской области и Волгоградское региональное отделение Союза машиностроителей России. Как сообщил ИА «Высота 102» организатор – ООО «Царицынская ярмарка», за три дня работы выставку посетило большое количество специалистов, прошли деловые и развлекательные мероприятия. По словам организаторов, выставка стала местом для поиска новых партнеров, демонстрации продукции и оборудования, обсуждения вопросов промышленного производства на территории региона....
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|Расследования
|26.11.2017 16:33
К году лишения свободы условно приговорен житель Волгограда Иван Кириличев, совершивший из сетевого магазина кражу продуктов и средств личной гигиены. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Красноармейского райсуда, в августе этого года мужчина зашел вечером в магазин, где у него возник умысел на совершение открытого хищения чужого имущества. Он взял пластиковую корзину и набил ее до краев продукцией на сумму более 4,5 тысячи рублей. В нее он положил колбасу разных сортов, бекон, форель, сыры, куриные наггетсы, консервы, майонез. Прихватил мужчина и сладкое: торт, шоколадный зефир, конфеты "Рафаэлло". Взял с полок чай, соки, а также несколько тюбиков шампуня...
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|Здравоохранение
|26.11.2017 15:31
Академик РАН Ринат Акчурин, выполнивший операцию первому президенту России Борису Ельцину, приезжает в Волгоград. Завтра, 27 ноября, он выступит с лекцией в медицинском университете по актуальным вопросам сердечно-сосудистой хирургии. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе вуза, замгенерального директора по хирургии, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии ГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России, профессор Акчурин остановится на современных аспектах сердечно-сосудистой хирургии, принципах хирургического лечения наиболее тяжелой категории больных, представит материалы из собственной практики. Ринат Акчурин - автор более 300 научных публикаций. Он является инициатором и одним из основных разработчиков федеральной программы «Медицина высоких технологий». Избран членом совета директоров...
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|Происшествия
|26.11.2017 12:35
До 20 лет лишения свободы грозит жителю Котельниково, напавшему сегодня утром на полицейских. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая. Напомним, что 21-летний мужчина напал на двоих сотрудников полиции в Котельниково на улице Ленина рядом с домом №7 сегодня около восьми часов утра. Ранив правоохранителе ножом, он попытался скрыться. Но был задержан, при этом сам злоумышленник получил огнестрельное ранение. Пострадавшие сотрудники полиции и нападавший госпитализированы. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
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|Общество
|26.11.2017 12:06
В Волгограде на ремонт фасада здания Волгоградского государственного социально-педагогического университета выделено более 5 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, до 30 апреля стены фасада покроют новой штукатуркой и краской. Но к аукциону и, соответственно, к работам допустят лишь специализированные организации, так как здание университета на проспекте Ленина, 27 является объектом культурного наследия регионального значения. Вероятно, обновление фасадов связано с предстоящим ЧМ-2018, который пройдет летом в городе-герое. Обновлены будут и здания двух общежитий Волгоградской государственной академии физкультуры, расположенных в центре Волгограда: на эти цели выделено более 140 миллионов рублей.
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|Происшествия
|26.11.2017 11:03
Сегодня утром в Котельниково произошло нападение на сотрудников полиции, пострадало несколько человек. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 21-летний местный житель напал с ножом на полицейских. Это произошло в восемь утра на улице Ленина рядом с отделением “Сбербанка”. Ранив двоих сотрудников, молодой человек попытался скрыться. Для его задержания инспектор ДПС применил табельное оружие и, после предупредительного выстрела, ранил злоумышленника. В Котельниковскую ЦРБ с ножевыми ранениями были доставлены двое правоохранителей: участковый уполномоченный - старший лейтенант полиции и инспектор ДПС. Нападавший также был госпитализирован и сейчас охраняется...
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|Экономика
|26.11.2017 07:13
За последние 3,5 года администрация Волгоградской области сэкономила 24,5 млрд рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальные данные комитета финансов. Сбереженные средства были направлены «на вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона». Для понимания, доходная часть бюджета региона на 2018 год запланирована в размере 83,5 млрд рублей. То есть суммарный объем произведенных накоплений равен примерно трети от всех годовых поступлений в региональную казну. На фоне кризисных явлений в экономике, роста инфляции, снижения уровня доходов населения действенные способы сокращения трат для рядовых жителей области, возможно, станут своеобразным лайфхаком (то есть, полезными в быту...
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|Общество
|25.11.2017 23:28
В эти часы с усилением снегопада улицы Волгограда чистят и обрабатывают реагентами 32 единицы спецтехники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, дорожники применяют как пескосоляную смесь, так и жидкий реагент на основе бишофита. За сегодняшнее утро дорожниками уже было израсходовано 265 тонн песко-соляной смеси и более 23 тонн жидкого реагента. Бишофит впервые был применен на дорогах Волгограда в 2017 году - в минувшем сезоне МБУ «Северное» тестировало новый реагент на ряде улиц города. Эксперимент показал хорошие результаты, однако широкое применение бишофита стало возможным только после закупки новой специализированной техники для распыления жидкого вещества. В этом году муниципальные предприятия...
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|Происшествия
|25.11.2017 21:50
О смертельной аварии, произошедшей в 12 километрах от Волжского на трассе Р-226, ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, четыре человека погибли при столкновении легковушки “ВАЗ-2114” и “ГАЗели”. Сейчас на месте происшествия работают экипажи ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности погибших. На данный момент известно, что на месте погибли двое мужчин, женщина и ребёнок. Ещё двоих детей и двоих мужчин доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что водитель "ВАЗ-2111" не справился с управлением, и его вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с грузопассажирской "ГАЗелью". Причиной потери управления,...
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27 ноября 09:16
27 ноября 08:51
В Волгограде у вдовы умершего инвалида отсудили федеральную субсидию за коммуналку 7
26 ноября 16:33
26 ноября 12:06
25 ноября 21:50
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25 ноября 15:52
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27 ноября 08:51
В Волгограде у вдовы умершего инвалида отсудили федеральную субсидию за коммуналку 7
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