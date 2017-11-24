КСП Волгограда предложила городской администрации и депутатам гордумы рассмотреть целесообразность создания муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности администрации Красноармейского района Волгограда и подведомственных учреждений», находящегося в ведении администрации Красноармейского района. Вопрос возник в связи с находящимся на рассмотрении в КСП проектом решения Волгоградской гордумы, касающегося единых принципов оплаты труда 50 работников данного ведомства. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ. Согласно бюджетной смете, в 2017 году на заработную плату работникам данного учреждения запланировано 7 597,7 тыс. руб., на 2018 и 2019 годы - по 8 709,0 тыс. руб.

Однако в Волгограде с 2011 года создано и работает муниципальное казенное учреждение «Материально-хозяйственная служба» (МКУ «МХС») со штатной численностью 133 единицы, которое находится в ведении администрации Волгограда, подчеркивают в КСП. В связи с этим контрольно-счетная палата предлагает администрации Волгограда на профильном комитете Волгоградской гордумы прокомментировать целесообразность создания муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности администрации Красноармейского района Волгограда и подведомственных учреждений», в то время как ведение бухгалтерского учета и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется МКУ «МХС», - подчеркивается в документе.



