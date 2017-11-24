|Общество
|25.11.2017 09:31
Чиновникам Волгограда предложили избавиться от дублирующей структуры
КСП Волгограда предложила городской администрации и депутатам гордумы рассмотреть целесообразность создания муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности администрации Красноармейского района Волгограда и подведомственных учреждений», находящегося в ведении администрации Красноармейского района. Вопрос возник в связи с находящимся на рассмотрении в КСП проектом решения Волгоградской гордумы, касающегося единых принципов оплаты труда 50 работников данного ведомства. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ. Согласно бюджетной смете, в 2017 году на заработную плату работникам данного учреждения запланировано 7 597,7 тыс. руб., на 2018 и 2019 годы - по 8 709,0 тыс. руб.
Однако в Волгограде с 2011 года создано и работает муниципальное казенное учреждение «Материально-хозяйственная служба» (МКУ «МХС») со штатной численностью 133 единицы, которое находится в ведении администрации Волгограда, подчеркивают в КСП. В связи с этим контрольно-счетная палата предлагает администрации Волгограда на профильном комитете Волгоградской гордумы прокомментировать целесообразность создания муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности администрации Красноармейского района Волгограда и подведомственных учреждений», в то время как ведение бухгалтерского учета и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется МКУ «МХС», - подчеркивается в документе.
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Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...
|Спорт
|25.11.2017 10:15 (Обновлено: 25.11.2017 10:35)
Спорткомплекс "Зенит" торжественно открыли сегодня после полутора лет реконструкции, сообщает с места событий корреспондент ИА "Высота 102". Всего через полгода здесь будут тренироваться участники чемпионата мира по футболу FIFA-2018. При реконструкции спортивного комплекса создано новое футбольное поле, построено отдельное здание для раздевалок, душа, тренерской и медпункта. На "Зените" также появился современный конференц-зал и парковка. Установлено на стадионе и освещение, которое позволяет тренироваться спортсменам в любое время суток. Отметим, что само поле и трибуны подготовили еще в конце лета. Ведь на время строительства "Волгоград-Арены" именно "Зенит" стал домашним стадионом команды "Ротор-Волгоград". Уже 28 августа волгоградцы встретились на нем с калининградской "Балтикой"....
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|Происшествия
|25.11.2017 10:02
На мосту через Волго-Донской судоходный канал легковой автомобиль врезался в «КамАЗ», погибла водитель иномарки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, «Chevrolet Cruze» управляла 37-летняя женщина. Она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовиком. «КамАЗом» управлял 58-летний житель Дагестана. От полученных ранений женщина-водитель скончалась.
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|Общество
|24.11.2017 21:02
Свой вклад в популяризацию главной достопримечательности Волгограда – мемориального комплекса на Мамаевом Кургане, внес известный российский артист Сергей Лазарев, сообщает ИА «Высота 102». На своей странице в Инстаграм, на которую подписано 2,3 миллиона человек, певец разместил серию фотографий, сделанных у музея-панорамы «Сталинградская битва» и на знаменитой высоте. «Мощь и сила! Мамаев Курган! Монумент «Родина-Мать зовёт!». Под большим впечатлением от посещения, это надо видеть!», - написал Сергей Лазарев.Фото Instagram
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|Общество
|24.11.2017 20:50
Вид площадки, установленной на территории 44-й школы Центрального района Волгограда на средства благотворительного фонда Елены Исинбаевой, крайне удручил двукратную олимпийскую чемпионку, сообщает ИА «Высота 102». На своей странице в Инстаграм Елена Исинбаева разметила фотографии изуродованных вандалами снарядов. «Вот так бережно наши детки и подростки относятся к площадкам, которые мой фонд строит. Если бы вы знали как тяжело найти средства на создание доступной, бесплатной, спортивной инфраструктуры, сложно найти добросовестного подрядчика, но мы находим, ведь это всё ради нашего будущего, наших детей. Моя команда, в прямом смысле слова ночевала на объектах пока строили площадки, чтобы следить за качеством...
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|Аналитика
|24.11.2017 20:09
Смотрите сегодня в программе: в случае повреждений в результате ЧС многоквартирные дома Волгоградской области планируют вне очереди включать в программу капремонта. Спортивные таланты посчитают: в Волгоградской области хотят систематизировать работу с юными футболистами. Рейд по маршруткам: за 3 дня проверок дорожные полицейские выявили около сотни нарушений. «Сообщи, где торгуют смертью»: антинаркотическое просвещение стало темой классных часов в школах Волгограда. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.
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|Экономика
|24.11.2017 19:17
В администрации Волгоградской области сформулировали предложение для добросовестных застройщиков, рассматривающих возможность принятия на себя обязательства по достройке проблемных объектов долевого строительства. Как сообщает ИА «Высота 102», пакет предложений включает в себя различные льготы и преференции для тех, кто возьмется за достройку домов. Речь идет о предоставлении земельных участков в аренду без торгов; предоставлении субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на подключение (технологическое присоединение) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения; приобретении ОАО «ВАИЖК» квартир в «проблемных объектах» высокой степени готовности; установлении льготного коэффициента по арендной плате за земельный участок для лиц, которые приобрели незавершенные строительством многоквартирные дома у банкротящихся застройщиков и...
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|Происшествия
|24.11.2017 17:25
70 тысяч рублей долга пришлось вернуть жителю Кировского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении службы судебных приставов, против мужчины было заведено четыре исполнительных производства. На все напоминания и предупреждения приставов волгоградец не реагировал. А когда сотрудник ФССП пришел к нему домой, чтобы описать имущество, должник разрыдался и стал клясться, что непременно все заплатит, но позже. Однако пристав, уже не раз слышавший от мужчины такие же обещания, был непреклонен. Чтобы сохранить нажитое волгоградцу пришлось заплатить по счетам.
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|Общество
|24.11.2017 17:22 (Обновлено: 24.11.2017 17:30)
Закончены работы по комплексному обновлению последнего отрезка дорожного полотна в границах Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию мэрии. На ул. Маршала Еременко и ул. Ополченской в северной части города восстановлено дорожное полотно протяженностью более 7 км. Отмечается, что Вторая Продольная более 20 лет не видела капитального ремонта, объект находился в очень запущенном состоянии, а теперь ремонт дороги выполнен так, что качество сомнений не вызывает. Фото volgadmin.ru
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|Происшествия
|24.11.2017 16:28
32-летнего беглого осужденного поймали в Даниловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, мужчину в одном из поселков накануне задержали участковые. Они решили узнать, что за новый человек появился в поселении. И оказалось, что он находится в федеральном розыске. В июле мужчина был осужден в Ямало-Ненецком автономном округе за хранение наркотиков. Но тогда злоумышленнику удалось скрыться от правоохранителей. Теперь его вернут домой под конвоем.
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|Общество
|24.11.2017 16:21
В Волгограде и районах области в выходные обещают снег и мороз. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на прогноз Волгоградского областного гидрометцентра, в городе-герое прогнозируют небольшой снег, преимущественно в ночное время. Температура воздуха ночью ожидается до -3...-5ºС, днем - около 0...-2ºС. В районах Волгоградской области будет холоднее. Днем прогнозируется до -3ºС, ночью до -7, а местами и до -12ºС.
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|Общество
|24.11.2017 16:11
В Волжском стартовали два новогодних конкурса – "Лучший зимний дворик" и «Лучшая новогодняя елка во дворе». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации городского округа, участниками конкурса могут стать жители многоквартирных домов, ТОСы и управляющие компании, которые получат возможность проявить фантазию при украшении дворов к новому году. Так, претендовать на победу в конкурсе «Лучший зимний дворик» смогут участники, которые зальют катки, построят горки, ледяные фигуры, да вдобавок еще и украсят территорию световой иллюминацией и елкой. В конкурсе «Лучшая новогодняя елка во дворе» будут оцениваться такие критерии, как размер новогодней красавицы, украшения, гирлянды и т.д. Также участники...
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|Экономика
|24.11.2017 15:45 (Обновлено: 24.11.2017 17:23)
Только до конца ноября для покупателей Volkswagen наступает уникальный момент: купить автомобиль можно по небывало низкой цене! Как пояснили ИА «Высота 102» в автохолдинге «Волга-Раст», количество автомобилей ограничено: по супер цене только 7 авто. Подробности уточняйте по телефону (8442)78-14-14
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|Экономика
|24.11.2017 15:29
Земельный участок площадью почти 27 тысяч квадратных метров, расположенный в Городищенском районе, будет изъят в принудительном порядке у ООО "Биар" для государственных нужд Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, с соответствующим иском к организации выступил комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Необходимые комитету земли находятся на территории Новоргачинского городского поселения. Установлена и сумма компенсации за изъятую землю - 55 тысяч 350 рублей. Поясняется, что рыночная стоимость земельного участка, согласно отчету оценщика ООО "Аналитик Центр", составляет 40 тысяч рублей, а прямые убытки правообладателя - 15 тысяч 350 рублей. Согласно материалам дела, данный земельный участок будет...
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|Общество
|24.11.2017 15:05
Волгоградской области установили квоту на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание. Информация размещена на официальном сайте кабмина, сообщает ИА «Высота 102». Согласно постановлению, подписанному председателем правительства России, установленная на 2018 год квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства составит 1 тысячу разрешений на временное проживание в Волгоградской области. Наибольшее количество квот среди регионов ЮФО выдано Краснодарскому краю - 3500 разрешений, Ростовской области – 3000, республике Крым – 1500. Наименьшее количество у города Севастополя и Астраханской области - эти субъекты получили по 300 разрешений, республика Адыгея – 600 и республика Калмыкия – 200. Всего же на 2018 год установлена...
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|Телеком
|24.11.2017 14:37
«Ростелеком» и Федерация фигурного катания России провели на ледовой арене Волжского Волгоградской области мастер-класс «Звездная дорожка» для юных спортсменов. Начинающие фигуристы – воспитанники спортивных школ Волгоградской области – продемонстрировали свои умения Заслуженному тренеру России, члену тренерского совета Федерации фигурного катания России Виктору Николаевичу Кудрявцеву, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Как отметил знаменитый тренер, для юных фигуристов такие мастер-классы – это шанс действительно выйти на путь большого спорта, показать себя и отработать элементы с профессионалами, чемпионами по фигурному катанию. «Искренняя благодарность «Ростелекому» за то, что компания поддерживает этот необычайно красивый и грациозный спорт и юных дарований,...
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25 ноября 09:31
Чиновникам Волгограда предложили избавиться от дублирующей структуры
24 ноября 20:50
24 ноября 20:09
24 ноября 19:17
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24 ноября 16:28
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24 ноября 14:05
24 ноября 13:27
24 ноября 13:09
24 ноября 12:39
Общество
25 ноября 09:31
Чиновникам Волгограда предложили избавиться от дублирующей структуры
24 ноября 20:50
24 ноября 16:21
24 ноября 16:11
24 ноября 15:05
24 ноября 14:05
24 ноября 11:39
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23 ноября 16:08
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