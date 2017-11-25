|Общество
|26.11.2017 12:06
В Волгограде приведут в порядок фасад педуниверситета
В Волгограде на ремонт фасада здания Волгоградского государственного социально-педагогического университета выделено более 5 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, до 30 апреля стены фасада покроют новой штукатуркой и краской. Но к аукциону и, соответственно, к работам допустят лишь специализированные организации, так как здание университета на проспекте Ленина, 27 является объектом культурного наследия регионального значения.
Вероятно, обновление фасадов связано с предстоящим ЧМ-2018, который пройдет летом в городе-герое. Обновлены будут и здания двух общежитий Волгоградской государственной академии физкультуры, расположенных в центре Волгограда: на эти цели выделено более 140 миллионов рублей.
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|Здравоохранение
|26.11.2017 15:31
Академик РАН Ринат Акчурин, выполнивший операцию первому президенту России Борису Ельцину, приезжает в Волгоград. Завтра, 27 ноября, он выступит с лекцией в медицинском университете по актуальным вопросам сердечно-сосудистой хирургии. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе вуза, замгенерального директора по хирургии, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии ГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России, профессор Акчурин остановится на современных аспектах сердечно-сосудистой хирургии, принципах хирургического лечения наиболее тяжелой категории больных, представит материалы из собственной практики. Ринат Акчурин - автор более 300 научных публикаций. Он является инициатором и одним из основных разработчиков федеральной программы «Медицина высоких технологий». Избран членом совета директоров...
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|Происшествия
|26.11.2017 12:35
До 20 лет лишения свободы грозит жителю Котельниково, напавшему сегодня утром на полицейских. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая. Напомним, что 21-летний мужчина напал на двоих сотрудников полиции в Котельниково на улице Ленина рядом с домом №7 сегодня около восьми часов утра. Ранив правоохранителе ножом, он попытался скрыться. Но был задержан, при этом сам злоумышленник получил огнестрельное ранение. Пострадавшие сотрудники полиции и нападавший госпитализированы. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
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|Происшествия
|26.11.2017 11:03
Сегодня утром в Котельниково произошло нападение на сотрудников полиции, пострадало несколько человек. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 21-летний местный житель напал с ножом на полицейских. Это произошло в восемь утра на улице Ленина рядом с отделением “Сбербанка”. Ранив двоих сотрудников, молодой человек попытался скрыться. Для его задержания инспектор ДПС применил табельное оружие и, после предупредительного выстрела, ранил злоумышленника. В Котельниковскую ЦРБ с ножевыми ранениями были доставлены двое правоохранителей: участковый уполномоченный - старший лейтенант полиции и инспектор ДПС. Нападавший также был госпитализирован и сейчас охраняется...
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|Экономика
|26.11.2017 07:13
За последние 3,5 года администрация Волгоградской области сэкономила 24,5 млрд рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальные данные комитета финансов. Сбереженные средства были направлены «на вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона». Для понимания, доходная часть бюджета региона на 2018 год запланирована в размере 83,5 млрд рублей. То есть суммарный объем произведенных накоплений равен примерно трети от всех годовых поступлений в региональную казну. На фоне кризисных явлений в экономике, роста инфляции, снижения уровня доходов населения действенные способы сокращения трат для рядовых жителей области, возможно, станут своеобразным лайфхаком (то есть, полезными в быту...
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|Общество
|25.11.2017 23:28
В эти часы с усилением снегопада улицы Волгограда чистят и обрабатывают реагентами 32 единицы спецтехники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, дорожники применяют как пескосоляную смесь, так и жидкий реагент на основе бишофита. За сегодняшнее утро дорожниками уже было израсходовано 265 тонн песко-соляной смеси и более 23 тонн жидкого реагента. Бишофит впервые был применен на дорогах Волгограда в 2017 году - в минувшем сезоне МБУ «Северное» тестировало новый реагент на ряде улиц города. Эксперимент показал хорошие результаты, однако широкое применение бишофита стало возможным только после закупки новой специализированной техники для распыления жидкого вещества. В этом году муниципальные предприятия...
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|Происшествия
|25.11.2017 21:50
О смертельной аварии, произошедшей в 12 километрах от Волжского, ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, четыре человека погибли при столкновении легковушки “ВАЗ-2114” и “ГАЗели”. Сейчас на месте происшествия работают экипажи ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности погибших. На данный момент известно, что на месте погибли двое мужчин, женщина и ребёнок. Ещё двоих детей и двоих мужчин доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
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|Происшествия
|25.11.2017 21:41
Девять человек, из них пятеро детей, отравились угарным газом в частном доме во Фролово. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, от газа пострадали пожилая женщина, её сын и две ее снохи, а также пятеро детей в возрасте от 2 до 9 лет. Все они были госпитализированы. Их состояние медики оценивают как легкой степени тяжести. Известно, что семья недавно переехала в частный дом из города. Причиной происшествия, по предварительным данным, стало отсутствие опыта обращения с печным отоплением. Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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|Спорт
|25.11.2017 17:22
Две победы подряд одержала мужская ватерпольная команда "Спартак-Волгоград" в играх пятого тура Суперлиги чемпионата России. Как сообщил ИА "Высота 102" пресс-атташе клуба Аркадий Вариводский, обе игры прошли в Астрахани. Соперником волгоградцев была местная команда "Динамо-Астрахань". Сегодня матч закончился со счетом 11:5 в пользу волгоградских спортсменов. А накануне встреча завершилась со счетом 8:6. Теперь наши ватерполисты вернутся домой, чтобы начать подготовку к ответной игре четвертьфинала Кубка Европы. Она пройдет 9 декабря в Волгограде. На ней волгоградцы встретятся с венгерской командой "Мишкольци".
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|Спорт
|25.11.2017 16:24
Девять футболистов покинут команду «Ротор-Волгоград». Об этом, как передает корр. ИА «Высота 102», сообщил сегодня на послематчевой пресс-конференции главный тренер Сергей Павлов. Наставник не стал уточнять имена спортсменов до тех пор, пока не объявит их на командном собрании сегодня вечером. На их место, уточнил Павлов, придут 8 новых игроков. Напомним, сегодня команда «Ротор-Волгоград» проиграла «Оренбургу» на домашнем поле со счетом 0:2. По итогам первой половины первенства в лиге ФНЛ волгоградские футболисты, увы, находятся в зоне вылета. В сухих цифрах выступление «Ротора-Волгограда» в первом круге, где волгоградские футболисты сыграли 25 матчей, выглядит крайне не убедительно. Всего...
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|Спорт
|25.11.2017 15:52
Поражением волгоградских футболистов со счетом 0:2 завершилась домашняя встреча «Ротор-Волгоград» с «Оренбургом», сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Этот матч, который прошел в рамках 25 тура ФНЛ-ФОНБЕТ Первенства России, последний в этом году. Футболисты играли на поле спорткомплекса «Зенит», торжественное открытие которого после реконструкции состоялось сегодня утром. В первом тайме мячом владели преимущественно гости, а игра шла на половине поля волгоградцев. В начале второго тайма на 56-й минуте мяч в ворота волгоградцев отправил защитник «Оренбурга» Сильвие Бегич. Второй мяч забил на 80-й минуте еще один защитник оренбуржцев Игорь Удалый. Исправить ситуацию...
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|Спорт
|25.11.2017 14:26
В Волгограде сегодня торжественно открыли спорткомплекс "Зенит" - объект, который полтора года реконструировали к чемпионату мира по футболу-2018. Во время проведения в городе-герое матчей мирового футбольного первенства "Зенит" станет одной из тренировочных площадок для команд-участников ЧМ. После праздничной церемонии открытия обновленного спорткомплекса съемочную группу ИА "Высота 102" провели по объекту, ремонт которого обошелся в 41 миллион рублей. Что увидели журналисты на площади в тысячу квадратных метров? И в каких условиях будут готовиться в Волгограде к играм участники чемпионата мира по футболу FIFA-2018 - в видеоматериале информагентства.
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|Расследования
|25.11.2017 12:10
Глава Каменского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области Валерий Лыпко пригрозил расправой законным владельцам земли, которые хотят организовать на своем участке фермерское хозяйство. Как сообщает ИА «Высота 102», владельцы участка записали видео, где сельский чиновник заявляет, что люди незаконно находятся в здании, расположенном на их участке, и, требуя от них убраться, он бросает фразу, что в случае невыполнения его требования он их пристрелит. Данный инцидент стал продолжением конфликта между владельцами участка и главой сельского поселения. По словам Гриши Наджаряна, участок около села Каменка он получил по договору дарения в сентябре 2016 года и решил заняться...
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|Спорт
|25.11.2017 10:15
Спорткомплекс "Зенит" торжественно открыли сегодня после полутора лет реконструкции, сообщает с места событий корреспондент ИА "Высота 102". Всего через полгода здесь будут тренироваться участники чемпионата мира по футболу FIFA-2018. При реконструкции спортивного комплекса создано новое футбольное поле, построено отдельное здание для раздевалок, душа, тренерской и медпункта. На "Зените" также появился современный конференц-зал и парковка. Установлено на стадионе и освещение, которое позволяет тренироваться спортсменам в любое время суток. Отметим, что само поле и трибуны подготовили еще в конце лета. Ведь на время строительства "Волгоград-Арены" именно "Зенит" стал домашним стадионом команды "Ротор-Волгоград". Уже 28 августа волгоградцы встретились на нем с калининградской "Балтикой"....
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|Происшествия
|25.11.2017 10:02
На мосту через Волго-Донской судоходный канал ночью легковой автомобиль врезался в «КамАЗ», погибла водитель иномарки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, «Chevrolet Cruze» управляла 37-летняя женщина. Она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовиком. «КамАЗом» управлял 58-летний житель Дагестана. От полученных ранений женщина-водитель скончалась.
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|Общество
|25.11.2017 09:31
КСП Волгограда предложила городской администрации и депутатам гордумы рассмотреть целесообразность создания муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности администрации Красноармейского района Волгограда и подведомственных учреждений», находящегося в ведении администрации Красноармейского района. Вопрос возник в связи с находящимся на рассмотрении в КСП проектом решения Волгоградской гордумы, касающегося единых принципов оплаты труда 50 работников данного ведомства. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ. Согласно бюджетной смете, в 2017 году на заработную плату работникам данного учреждения запланировано 7 597,7 тыс. руб., на 2018 и 2019 годы - по 8 709,0 тыс. руб. Однако в Волгограде с 2011 года создано и...
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26 ноября 12:06
В Волгограде приведут в порядок фасад педуниверситета
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Общество
26 ноября 12:06
В Волгограде приведут в порядок фасад педуниверситета
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