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Происшествия
 24.11.2017 12:39

В Волгоградской области водитель протаранил полицейскую машину

Сегодня в патрульную машину ДПС в пригороде Волжского врезался "ВАЗ-2115". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла утром на пересечении проспекта Ленина и улицы Шоссейной. Молодой человек не выдержал безопасную дистанцию и врезался в полицейскую машину. К счастью, при столкновении никто не пострадал.

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Общество 24.11.2017 14:05

Волгоградским дольщикам направят до конца года 100 миллионов рублей на подключение сетей До конца года обманутым дольщикам Волгограда планируется направить 100 миллионов рублей на компенсацию расходов застройщиков на подключение к инженерным сетям многоквартирных домов. Еще 126 миллионов рублей заложено на компенсации застройщикам проблемных домов в проекте областного бюджета на 2018 год. Как сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, соответствующий законопроект рассматривался на заседании комитета облпарламента по ЖКХ, жилищной политике и строительству. В случае его принятия такая мера государственной поддержки долевого строительства в регионе будет задействована впервые. Бюджетные ассигнования на эти цели появились за счет сокращения расходов на обслуживание государственного долга Волгоградской области.  Напомним, на сегодняшний день среди проблемных значатся 35...
Прочитана: 2002 раз
Происшествия 24.11.2017 13:27

Беспроводной платежный терминал украл из сетевого магазина в Кировском районе безработный волгоградец. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне в полицию обратился директор торговой точки, он заявил о краже девайса стоимостью более 30 тысяч рублей. Вскоре был задержан и вор. Им оказался 56-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина принял платежный терминал за дорогой смартфон. Теперь незадачливому вору грозит до двух лет тюрьмы.
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Расследования 24.11.2017 13:09 (Обновлено: 24.11.2017 13:11)

Тысячу кубометров бытовых отходов с четырех стихийных свалок совместными усилиями должны убрать администрация Ворошиловского района, горадминистрация и областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Как сообщила ИА “Высота 102” старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Ольга Токарева, такое решение принял районный суд. Засыпанными отходами в Ворошиловском районе оказались сразу четыре улицы. Мусор вплотную подступал к домам и создавал угрозу в случае пожара. 
Прочитана: 612 раз
Экономика 24.11.2017 12:33

Речь идет о тех категориях работников бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной думы, на заседании комитета регпарламента по ЖКХ, жилищной политике и строительству было принято решение о внесении корректировок в бюджет будущего года в части увеличения финансирования на 70 миллионов рублей работникам бюджетных и казенных учреждений сферы ЖКХ и строительства. Ранее рекомендации об индексации работникам бюджетной сферы, не попадающих под действие майских указов президента, в ГУП и МУП были приняты на уровне региона.  А вот действие заморозки индексации зарплат губернатора, лиц, замещающих госдолжности, госслужащих...
Прочитана: 1887 раз
Происшествия 24.11.2017 11:50

Вооруженный 25-летний житель Волгоградской области напал на полицейского на Измайловском бульваре в Москве. О подозрительном гражданине, на брючном ремне которого находилась кобура, сообщили в правоохранительные органы жители. По информации агентства новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщает ИА «Высота 102», после просьбы предъявить документы он ударил одного из полицейских кулаком в лицо. В настоящее время волгоградец задержан, травматический пистолет и патроны изъяты. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.  
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Культура 24.11.2017 11:45

Испанская баронесса подарила Волгоградскому музею ИЗО 21 шедевр живописи Испанская баронесса Долорес Томас Сельвестре подарила Волгоградскому музею имени Машкова 21 полотно именитых российских художников. Как сообщил ИА «Высота 102» председатель комитета Волгоградской облдумы по культуре Александр Осипов, передача картин состоялась в Центральном Доме Художников в Москве. Директор музея ИЗО Варвара Озерина рассказала парламентарию, что баронесса всю жизнь собирала работы советских и российских художников, лично ездила по России. Много лет занималась просветительской деятельностью в Испании, представляя именно российское искусство. В коллекции искусствоведа - около пяти тысяч произведений. Долорес Томас Сельвестре не единожды была и в Волгограде, где посещала мастерские местных художников. Поэтому, вероятно, при распределении произведений искусства по...
Прочитана: 2570 раз
Общество 24.11.2017 11:39

В истории отношений детсадов Кировского района Волгограда и компании "РИКВЭСТ-сервис" не осталось пятен «Мы развеем ваше представление о прачечных», - таким словами встретили съемочную группу ИА «Высота 102»  на производственном участке группы компаний «РИКВЭСТ-сервис». Компания работает на рынке в Волгограде 4-й год, а с января 2017 года обслуживает детские сады Кировского района. Здесь реализуется пилотный проект по обработке постельного белья для детских садов. Как призналась одна из мам ребенка, посещающего детсад в Кировском районе, точно такое белье - воздушное, мягкое и ослепительно чистое – она видела только в одной из гостиниц Парижа.  О науке стирки с химическими формулами и уникальным высокотехнологичным оборудованием – в репортаже...
Прочитана: 583 раз
Происшествия 24.11.2017 11:33

Сегодня в 4 утра в многоквартирном доме №42 по улице Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда отравление угарным газом получили три человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, среди пострадавших – 9-летний мальчик. Он, а также две женщины – 38 и 19 лет, госпитализированы в Волгоградскую областную наркологическую больницу. 
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Происшествия 24.11.2017 11:10

За три дня в Волгограде сняли с рейса 26 неисправных маршруток 76 нарушений выявили полицейские за три дня проведения в Волгограде рейда по безопасности пассажирских перевозок. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, львиную долю из них составляет эксплуатация неисправного транспорта - 26 случаев. 13 автобусов с дефектами тормозной системы или рулевого управления пришлось поместить на спецстоянки. Владельцам 15 неисправных микроавтобусов был выписаны штрафы в размере от 5 до 8 тысяч рублей. Так, накануне, во время проверок...
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Расследования 24.11.2017 10:22

На семь тысяч рублей оштрафовали одного из чиновников городского департамента муниципального имущества за волокиту при принятии решений о выдаче земельных участков без проведения торгов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, в июне сотрудник, тогда еще департамента земельных ресурсов Волгограда, затягивал с рассмотрением поступивших заявлений, что и вскрылось во время прокурорской проверки.
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Общество 24.11.2017 09:50

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверок торговых центров, складов и рынков в Волгограде на предмет торговли нелегальными шубами и другими немаркированными контрольными метками изделий, арестовали товара на сумму более 3,2 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу ведомства, с реализации снято 192 меховых изделия, которые находились на реализации с нарушениями. Административные расследования были проведены по материалам, поступившим из налоговой службы по двум крупнейшим налогоплательщикам, осуществляющим деятельность на территории Волгограда и Волгоградской области. Индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности, судами приняты решения о назначении им наказаний в виде предупреждений. Кроме того, в ходе внеплановых выездных проверок выявлены факты...
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Происшествия 24.11.2017 08:46

На плотине Волжской ГЭС парализовано движение из-за аварии Столкновение двух автомобилей на плотине Волжской ГЭС привело к образование огромного затора. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», ДТП случилось на полосе движения в сторону Волжского, однако наблюдаются пробки в обе стороны.
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Общество 24.11.2017 05:17

В Волгоградской области пострадавшие от ЧС дома могут рассчитывать на внеочередной капремонт В комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области подготовлен проект документа, определяющего порядок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме при возникновении аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа, суть нормативного акта в том, что дома, пострадавшие от вышеперечисленных явлений, могут быть отремонтированы вне зависимости от того, включены ли они в краткосрочный план – то есть, без очереди. Решение о том, подлежит ли пострадавший дом капремонту, должны принять органы местного самоуправления в течение пяти дней. Данный порядок не распространяется на дома, признанные аварийными.  Напомним, в Волгограде за...
Прочитана: 3104 раз
Аналитика 23.11.2017 20:04

Смотрите сегодня в программе: губернатор Волгоградской области рассказал и показал, куда шагнул и движется регион. Готовится программа борьбы с раком: медицину Волгоградской области нацелили на улучшение ситуации с диагностикой и лечением онкологических заболеваний. Муниципальный транспорт Волгограда дошел до эквайринга: теперь проезд можно оплачивать банковской картой. «Ротор - Волгоград» попытается «всплыть» со дна турнирной таблицы: чтобы не вылететь из ФНЛ по итогам сезона, команду усилят новичками. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00...
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Общество 23.11.2017 18:54

Шестьдесят семь НКО из Волгоградской области победили в конкурсе на получение президентских грантов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные фонда президентских грантов, самый крупный грант выделен Дзержинскому районному отделению Волгоградской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов за проект «Пароль победы – Сталинград!» в сфере сохранения исторической памяти – почти 9 миллионов рублей. Более 4 миллионов рублей получит благотворительный фонд Елены Исинбаевой на организацию фестиваля уличного спорта. Среди получателей грантов – также такие известные общественные организации, как общество инвалидов, фонд «Дети в беде», организация инвалидов по зрению «Надежда» и т.д. Деньги выделены на...
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