Волгоградская область в 2018 году примет на временное проживание 1 тысячу иностранцев

Волгоградской области установили квоту на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание. Информация размещена на официальном сайте кабмина, сообщает ИА «Высота 102». Согласно постановлению, подписанному председателем правительства России, установленная на 2018 год квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства составит 1 тысячу разрешений на временное проживание в Волгоградской области. Наибольшее количество квот среди регионов ЮФО выдано Краснодарскому краю - 3500 разрешений, Ростовской области – 3000, республике Крым – 1500. Наименьшее количество у города Севастополя и Астраханской области - эти субъекты получили по 300 разрешений, республика Адыгея – 600 и республика Калмыкия – 200.

Всего же на 2018 год установлена квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства на временное проживание в России в количестве 90 тыс. 360 разрешений. Это на 19,8 тыс. меньше, чем в 2017 году.

Размер квоты установлен на основании поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов Федерации, подготовленных с учётом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе, подчеркивается в документе.



