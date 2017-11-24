В Волгоградской области глава поселения пообещал пристрелить фермера

Глава Каменского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области Валерий Лыпко пригрозил расправой законным владельцам земли, которые хотят организовать на своем участке фермерское хозяйство. Как сообщает ИА «Высота 102», владельцы участка записали видео, где сельский чиновник заявляет, что люди незаконно находятся в здании, расположенном на их участке, и, требуя от них убраться, он бросает фразу, что в случае невыполнения его требования он их пристрелит. Данный инцидент стал продолжением конфликта между владельцами участка и главой сельского поселения. По словам Гриши Наджаряна, участок около села Каменка он получил по договору дарения в сентябре 2016 года и решил заняться здесь фермерством: было закуплено несколько десятков голов крупного рогатого скота и овец. Но привезти сюда скот он так и не решился. Оказалось, что глава Каменского поселения был против нахождения на участке его владельцев, считая, по словам Наджаряна, что фермер незаконно пользуется строениями, расположенными на участке. В течение года, заявляет Гриша Наджарян, он неоднократно приезжал к фермеру и требовал от него покинуть «помещение» - заброшенные здания бывшей фермы. По словам владельца земли, присутствие законных хозяев на этом участке главе может не нравиться еще и потому, что здесь производится забор грунта неизвестными лицами. Когда владельцы участка огородили свою территорию забором, техника взяла на «абордаж» забор, сорвав замки. Участником этого инцидента стал и глава сельского поселения Валерий Лыпко, который с возгласами «я не дам вам здесь жить», «вы ничего не получите» и «мы перекопаем дороги, вы сюда больше не приедете», толкнул несколько раз в грудь сына фермера – Карена Наджаряна. Это происшествие также было записано на видео, а Карен Наджарян обратился с заявлением в полицию.

Но надежды на справедливое расследование, как считает семья Наджарянов, мало. Когда глава сельского поселения Валерий Лыпко пообещал пристрелить отца семейства, он также написал заявление в полицию. Однако в возбуждении уголовного дела ему было отказано с формулировкой – «опросить Лыпко В.В. по существу проводимой проверки не представилось возможным». Такой ответ Грише Наджаряну пришел от начальника отдела МВД по Городищенскому району Волгоградской области В. Козина.

Между тем, администрация Городищенского района Волгоградской области обратилась в суд с иском о признании недействительной сделки по выделу земельного участка и признании незаконной постановки на кадастровый учет участка, владельцем которого является Гриша Наджарян. Однако 31 октября 2017 год Городищенский районный суд в исковых требованиях администрации отказал. Администрация района обжаловала это решение, рассмотрение кассационной жалобы еще не назначено.

Семья Наджарянов уже обратилась за помощью в защите от главы сельского поселения, который, по его словам, препятствует занятию животноводством на участке, находящимся в собственности на законных основаниях, к президенту России Владимиру Путину. Как заявил Гриша Наджарян, местные жители ждут открытия фермы, надеясь на создание рабочих мест, с которыми в селе плохо. Однако действия главы сельского поселения, как утверждают члены семьи фермеров, направлены на то, чтобы «выкурить» их со своей земли правдами и неправдами.

Мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию главу администрации Каменского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области Валерия Лыпко. По словам Валерия Васильевича, есть вопросы к тому, каким образом земельный участок попал во владение Наджаряну. «Это была общедолевая собственность земель сельского поселения, непонятно, как был вымежеван участок, обладателем которого стал Наджарян. Ведь на территории, которую он сейчас огородил, находится общежитие, где раньше жили беженцы с Украины. Теперь там остались только сторож с женой. Они написали заявление, что им не дают выйти с этой территории, спускают на них собак – есть заявление в полицию. Хозяин не разрешает зайти на территорию и энергетикам, а там находится высоковольтная линия. На участке есть еще другие бесхозные здания, мы сейчас хотим оформить их в собственность поселения. Непонятно, почему суд не услышал наши аргументы, у нас были все документы, доказывающие нашу правоту. Сейчас мы обжаловали решение районного суда». На вопрос, как мог позволить глава администрации сельского поселения угрожать человеку, Валерий Васильевич ответил: «Да, к сожалению, такое было, погорячился, но разве они не сказали вам, что я потом извинился? Они снимают везде, записывают. Но я уже решил, что к ним больше приезжать не буду».



