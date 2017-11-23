Вооруженный 25-летний житель Волгоградской области напал на полицейского на Измайловском бульваре в Москве. О подозрительном гражданине, на брючном ремне которого находилась кобура, сообщили в правоохранительные органы жители. По информации агентства новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщает ИА «Высота 102», после просьбы предъявить документы он ударил одного из полицейских кулаком в лицо. В настоящее время волгоградец задержан, травматический пистолет и патроны изъяты. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.



