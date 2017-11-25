Жителя Волгограда осудили за кражу из магазина еды и шампуня

К году лишения свободы условно приговорен житель Волгограда Иван Кириличев, совершивший из сетевого магазина кражу продуктов и средств личной гигиены. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Красноармейского райсуда, в августе этого года мужчина зашел вечером в магазин, где у него возник умысел на совершение открытого хищения чужого имущества. Он взял пластиковую корзину и набил ее до краев продукцией на сумму более 4,5 тысячи рублей. В нее он положил колбасу разных сортов, бекон, форель, сыры, куриные наггетсы, консервы, майонез. Прихватил мужчина и сладкое: торт, шоколадный зефир, конфеты "Рафаэлло". Взял с полок чай, соки, а также несколько тюбиков шампуня и геля для душа. После этого мужчина спокойно прошел через кассу, не имея намерения оплачивать товар. На требования сотрудников магазина мужчина не реагировал, скрывшись с похищенным. На суде Кириличев признал вину в полном объеме, согласился с постановление приговора без судебного разбирательства.



