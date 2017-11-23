ВТБ улучшил позицию в рейтинге корпоративного управления

По итогам текущего года ВТБ занял второе место в рейтинге корпоративного управления, представленном Открытым правительством. Таким образом, банк улучшил за год свою позицию на 2 пункта. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.

ВТБ продемонстрировал один из самых высоких уровней соответствия рекомендациям по внедрению Кодекса корпоративного управления (ККУ). Банк соответствует 9 из 13 рекомендаций Открытого правительства. Экспертный совет при Правительстве РФ и рабочая группа по созданию Международного финансового центра (МФЦ) отметили у банка наиболее структурированный и устойчивый подход к реализации процесса управления рисками и функции внутреннего аудита, а также наиболее полный и высокий уровень соответствия положениям ККУ.

«Применение рекомендаций кодекса является актуальным в текущих экономических условиях. Нам важно соответствовать высоким стандартам корпоративного управления в компании, именно поэтому мы уделяем особое внимание этому направлению. За три года банк провел серьезную работу: от формирования дорожной карты до внедрения существенных изменений во внутрибанковские документы и процессы. И мы гордимся результатом и одним из лидирующих мест в рейтинге», - прокомментировал Герберт Моос, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.

Внедрение Кодекса корпоративного управления, разработанного при участии рабочей группы по созданию МФЦ, осуществляется в подконтрольных Российской Федерации акционерных обществах с 2014 года. Перечень таких обществ утверждён поручением первого вице-премьера Игоря Шувалова.