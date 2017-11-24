



До конца года обманутым дольщикам Волгограда планируется направить 100 миллионов рублей на компенсацию расходов застройщиков на подключение к инженерным сетям многоквартирных домов. Еще 126 миллионов рублей заложено на компенсации застройщикам проблемных домов в проекте областного бюджета на 2018 год. Как сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, соответствующий законопроект рассматривался на заседании комитета облпарламента по ЖКХ, жилищной политике и строительству. В случае его принятия такая мера государственной поддержки долевого строительства в регионе будет задействована впервые. Бюджетные ассигнования на эти цели появились за счет сокращения расходов на обслуживание государственного долга Волгоградской области.

Напомним, на сегодняшний день среди проблемных значатся 35 домов, по каждому разрабатывается своя «дорожная карта». Потенциальным застройщикам, готовым достроить проблемные дома, предлагают воспользоваться принятым областным законом и получить под реализацию своих проектов землю по льготной аренде. Работа будет вестись до тех пор, пока все долгострои не будут завершены, - утверждают в областном парламенте.



