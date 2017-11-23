За три дня в Волгограде сняли с рейса 26 неисправных маршруток









76 нарушений выявили полицейские за три дня проведения в Волгограде рейда по безопасности пассажирских перевозок. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, львиную долю из них составляет эксплуатация неисправного транспорта - 26 случаев. 13 автобусов с дефектами тормозной системы или рулевого управления пришлось поместить на спецстоянки. Владельцам 15 неисправных микроавтобусов был выписаны штрафы в размере от 5 до 8 тысяч рублей.

Так, накануне, во время проверок в Советском районе, правоохранители столкнулись с такими нарушениями как перевозка людей стоя или на дополнительных сидениях, отсутствие ремней безопасности, неисправные запасные выходы. Все это ставит под удар жизнь и здоровье пассажиров.

Отметим, что сотрудники госавтоинспекции просили пассажиров маршруток отнестись к рейду с пониманием, а водителям напомнили об их ответственности за жизнь и здоровье волгоградцев.