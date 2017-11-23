Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверок торговых центров, складов и рынков в Волгограде на предмет торговли нелегальными шубами и другими немаркированными контрольными метками изделий, арестовали товара на сумму более 3,2 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу ведомства, с реализации снято 192 меховых изделия, которые находились на реализации с нарушениями. Административные расследования были проведены по материалам, поступившим из налоговой службы по двум крупнейшим налогоплательщикам, осуществляющим деятельность на территории Волгограда и Волгоградской области. Индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности, судами приняты решения о назначении им наказаний в виде предупреждений. Кроме того, в ходе внеплановых выездных проверок выявлены факты нарушения установленного правилами порядка соответствующей маркировки товаров в отношении 68 изделий из натурального меха на общую сумму более 2,6 миллиона рублей. Составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 15.12 КоАП РФ. Материалы направлены в суд для принятия решений.

Напомним, что по закону, меховой товар должен сопровождаться специальной маркировкой. Зеленая маркировка на меховом изделии говорит о том, что оно произведено в России. Красная - товар привезен из-за рубежа.



