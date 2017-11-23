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 23.11.2017 20:04

«Высота 102 ТВ»: Губернатор Волгоградской области указал команде единомышленников направление работы




Смотрите сегодня в программе: губернатор Волгоградской области рассказал и показал, куда шагнул и движется регион. Готовится программа борьбы с раком: медицину Волгоградской области нацелили на улучшение ситуации с диагностикой и лечением онкологических заболеваний. Муниципальный транспорт Волгограда дошел до эквайринга: теперь проезд можно оплачивать банковской картой. «Ротор - Волгоград» попытается «всплыть» со дна турнирной таблицы: чтобы не вылететь из ФНЛ по итогам сезона, команду усилят новичками.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.  

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Общество 23.11.2017 18:54

Шестьдесят семь НКО из Волгоградской области победили в конкурсе на получение президентских грантов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные фонда президентских грантов, самый крупный грант выделен Дзержинскому районному отделению Волгоградской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов за проект «Пароль победы – Сталинград!» в сфере сохранения исторической памяти – почти 9 миллионов рублей. Более 4 миллионов рублей получит благотворительный фонд Елены Исинбаевой на организацию фестиваля уличного спорта. Среди получателей грантов – также такие известные общественные организации, как общество инвалидов, фонд «Дети в беде», организация инвалидов по зрению «Надежда» и т.д. Деньги выделены на...
Прочитана: 869 раз
Экономика 23.11.2017 17:58

В Волгоградской области до конца 2018 года ожидается открытие 23 новых или обновленных производств За последние три года в Волгоградской области открыто 11 новых производств и модернизировано 17 производственных участков. Как заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров на встрече с представителями властных, религиозных и общественных структур, всего за указанный период создано 2850 новых рабочих мест, сообщает ИА «Высота 102». С конца текущего года и в течение 2018-го в регионе должно появиться еще 23 новых или обновленных производства. Это еще 5,7 тысячи дополнительных вакансий. В ходе своего выступления, посвященного приоритетным направлениям развития области, глава региона несколько раз напомнил о поставленной задаче добиться к 2021 году роста валового регионального продукта до 1 трлн рублей. Для...
Прочитана: 3806 раз
Происшествия 23.11.2017 17:32

Сегодня сотрудники стоматологической поликлиники №9 в Ворошиловском районе Волгограда были вынуждены нажать тревожную кнопку и вызвать полицию из-за неадекватного поведения пациента. Как сообщили ИА «Высота 102» медики, ставшие очевидцами происшествия, 23-летний пациент в туалетной комнате выдрал из стены держатель туалетной бумаги, затем ногой разбил входную дверь. Молодой человек требовал «подать ему» главного врача, который, по всей видимости, должен был объяснить ему причину отсутствия туалетной бумаги в уборной. Пациент вел себя агрессивно, оскорблял сотрудников и размахивал кулаками. Дебошира забрали прибывшие по вызову полицейские. По сведениям, информагентства недавно молодой человек освободился после 15-дневного административного ареста. 
Прочитана: 3751 раз
Расследования 23.11.2017 17:16 (Обновлено: 23.11.2017 17:16)

Почти треть миллиона зарплаты задолжала директор одного из муниципальных предприятий Иловлинского района своим 15 сотрудникам. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, это вскрылось в ходе проверки. Женщина-руководитель не платила работникам с мая по август. Хотя затруднений с финансами у предприятия не было. Также выяснилось, что машина, на которой разъезжала директор, была арендована за счет организации. Сейчас женщина отстранена от должности, ей грозит до трех лет лишения свободы за невыплату зарплаты.
Прочитана: 1222 раз
Телеком 23.11.2017 17:08 (Обновлено: 23.11.2017 17:18)

«Ростелеком» и телеканал Motorsport.tv проведут конкурс для абонентов телекоммуникационной компании и разыграют 4K телевизор, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Конкурс стартует 24 ноября и продлится до 3 декабря. В течение этого времени все абоненты «Ростелекома» могут принять в нем участие, сделав переход с баннера на экране телевизора, к блоку с вопросами об авто и мотоспорте.  Итоги конкурса планируется опубликовать не позднее 12 декабря. Motorsport.tv доступен в пакетах «Твой оптимальный», «Твой продвинутый», «Твой максимальный» Цифрового и Интерактивного ТВ «Ростелекома». 
Прочитана: 584 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 23.11.2017 16:53

Соединение фронтов отметили открытием бюста генералу Родимцеву в Пятиморске Волгоградской области Сегодня на Аллее воинской славы парка Победы в поселке Пятиморск Калачевского района состоялось открытие бюста легендарному полководцу, дважды Герою Советского Союза Александру Родимцеву. Его монумент теперь будет стоять в одном ряду с выдающимися военачальниками: маршалами Георгием Жуковым, Василием Чуйковым, Александром Василевским, Константином Рокоссовским, генералом Николаем Ватутиным и другими знаменитыми воинами. Событие приурочено к 75-летию освобождения Калача-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятия проходят сегодня и в самом Калаче, и в шести километрах от него, в поселке Пятиморск. Здесь, 75 лет назад, войска Сталинградского и Юго-Западного фронтов завершили окружение немецко-фашистских войск под Сталинградом. На этом месте сооружен монумент...
Прочитана: 698 раз
Экономика 23.11.2017 16:43

Туристам и гостям Волгограда власти хотят открыть глубинку региона Поток въезжающих в Волгоградскую область пассажиров всех видов транспорта к 2021 году должен приблизиться к советским показателям. Об этом сегодня встрече с представителями властных, религиозных и общественных структур региона заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Так, по предварительным итогам в 2017 году объем прибывающих в область пассажиров самолетов, поездов и автомобилей составит 8,4 млн человек. К 2021 году эта цифра должна составить уже 10 млн человек, что будет соответствовать показателям советских времен. От знакомых бизнесменов губернатору, по его словам, приходилось слышать о заметно возросшем объеме потока авиапассажиров, который пропускает через себя волгоградский воздушный узел. «11 рейсов...
Прочитана: 3064 раз
Общество 23.11.2017 16:08

«ЕвроХим» продолжает в Волгоградской области популяризацию спорта и здорового образа жизни Несколько спортивных мероприятий регионального уровня прошло в городе Котельниково Волгоградской области при содействии компании «ЕвроХим - ВолгаКалий». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в физкультурно-оздоровительном центре состоялось первенство по плаванию. За призовые места в региональном открытом Первенстве боролись 150 юных пловцов в 12 возрастных группах. Юноши и девушки соревновались на дистанции 100 м комплексным плаванием, 100 м вольным стилем, девочки и мальчики пробовали свои силы в плавании на дистанции 50 м любым способом. Ребята с честью справились с этим заданием, проявили волю к победе и упорство.  Чемпионы и призеры под бурные аплодисменты многочисленных зрителей были награждены...
Прочитана: 710 раз
Происшествия 23.11.2017 16:00

Сотовый телефон, наручные часы, 15 тысяч рублей, банки с овощными заготовками и медом вынесли из дома урюпинского пенсионера двое разбойников. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне в дом пожилого мужчины вломились злоумышленники. Угрожая расправой, они вынесли ценности и продукты, а затем скрылись. Правда долго пробыть на свободе преступникам не удалось. Их задержали сегодня. Как выяснилось, ими оказались ранее судимые мужчина и женщина. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы. Мужчина был взят под стражу, а женщина находится под подпиской о невыезде.
Прочитана: 1384 раз
Экология 23.11.2017 15:37

Завод «Красный Октябрь» в Волгограде - источник повышенной опасности «Красный Октябрь был и остается источником повышенной опасности как для нашего города, так и для всей страны». Об этом заявила вице-спикер регионального парламента, председатель экосовета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева, посетившая предприятие вместе с членами постоянной комиссии по промышленной экологии. Как сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, экосовет запросил у руководства завода представить разработанный на ближайшее время план мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и по внедрению в соответствии с действующим законодательством современных технологий. Соловьева напомнила,...
Прочитана: 4348 раз
Экономика 23.11.2017 15:10

ПАО «Волгоградэнергосбыт» применяет все меры воздействия на потребителей-неплательщиков, предусмотренные законодательством, и призывает неукоснительно соблюдать платежную дисциплину, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.   Напомним, в законе сегодня есть целый спектр мер воздействия на должников: начисление пени, введение ограничение поставки электроэнергии, административные наказания для юридических лиц и руководителей предприятий, а также иные меры, предусмотренные в рамках  исполнительных производств.  По данным энергосбытовой компании только лишь за последние неполные два месяца (сентябрь-ноябрь 2017 года) было подано 850 заявок на отключение режима...
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Происшествия 23.11.2017 14:45

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области завершено расследование уголовного дела по признакам таких преступлений, как мошенничество с причинением значительного ущерба и подделка официального документа. Как говорится на сайте ведомства, сообщает ИА "Высота 102", по версии следствия, 40-летний юрист из Волгоградской области оказывал услуги по подготовке документов 39-летнему жителю города Кирова для регистрации кандидатом в депутаты Кировской городской думы. Однако в связи с имеющимися недочетами в поданных кандидатом документах, в регистрации ему было отказано. Тем не менее, юрист предложил несостоявшемуся депутату оказать помощь за 40 тыс. рублей через ЦИК России. Он изготовил поддельное постановление Центральной избирательной комиссии, где...
Прочитана: 4112 раз
Спорт 23.11.2017 14:41

Учет и наблюдение за развитием перспективных юных футболистов в Волгоградской области хотят систематизировать, сообщает ИА «Высота 102». О том, что в ближайшее время при участи регионального спорткомитета начнется работа над созданием банка данных с персональными «досье» на талантливых игроков из Волгограда и районов области, рассказал сегодня на пресс-конференции главный тренер ФК «Ротор-Волгоград» Сергей Павлов. «Мы должны знать каждого до 12 лет. Мы съездим в Михайловку, в Камышин… в школы, посмотрим. Мы должны создать условия, чтобы все лучшее собрать», - сообщил главный тренер волгоградской команды. По словам Сергея Павлова, вопросами селекции займется отдельный специалист, имя которого пока не афишируется.
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Экология 23.11.2017 14:20

В управлении Росприроднадзора по Волгоградской области утверждают, что не занимаются волокитой, а поэтому не согласны с сообщением Волгоградской природоохранной прокуратуры о нарушениях, выявленных в результате проверки их ведомства. Как сообщает ИА"Высота 102", в адрес редакции пришло письмо за подписью заместителя руководителя управления Росприроднадзора по Волгоградской области Ирины Паниной с предложением, цитируем, "снять с публикации статью под названием "В Волгоградской области замначальника управления Росприроднадзора накажут за волокиту". В этой статье природоохранное ведомство усмотрело "факт распространения информационным агентством "Высота 102" несоответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию Управления как территориального органа власти". При этом в территориальном управлении Росприроднадзора почему-то не увидели, а может...
Прочитана: 4850 раз
Экономика 23.11.2017 13:39

Губернатор Волгоградской области назвал своего советника по социально-экономической политике Совет по социально-экономической политике будет создан в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Бочаров на совещании, где подводятся итоги социально-экономического развития Волгоградской области, определяются задачи на ближайшие годы. Участие в мероприятии принимают депутаты облдумы, представители общественных и религиозных объединений и отделений политических партий. Глава региона сообщил, что принял решение создать совет по социально-экономической политике, который возглавит бывший президент ВолГУ, доктор экономических наук, профессор Олег Иншаков. "Вам предстоит непростая задача", - сказал Андрей Бочаров, обращаясь к Иншакову, который также станет советником главы региона. По словам губернатора, в регионе необходимо "создать...
Прочитана: 7013 раз


23 ноября 20:04
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