









Смотрите сегодня в программе: губернатор Волгоградской области рассказал и показал, куда шагнул и движется регион. Готовится программа борьбы с раком: медицину Волгоградской области нацелили на улучшение ситуации с диагностикой и лечением онкологических заболеваний. Муниципальный транспорт Волгограда дошел до эквайринга: теперь проезд можно оплачивать банковской картой. «Ротор - Волгоград» попытается «всплыть» со дна турнирной таблицы: чтобы не вылететь из ФНЛ по итогам сезона, команду усилят новичками.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.



