|Экономика
|24.11.2017 07:02
Предприятия Волгоградской области активно используют возможности соцстрахования для сокращения производственного травматизма
Более 13 миллионов рублей по программе финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2017 году получил Волжский трубный завод.
Самый крупный страхователь региона продемонстрировал представителям Волгоградского регионального отделения фонда социального страхования и журналистам СМИ современную специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты, приобретенные на выделенные по программе средства.
На складе спецодежды – ватные костюмы для зимнего периода, облегченные на синтепоне – для машинистов кранов, с огнестойкой пропиткой – для работы в условиях повышенных температур, суконные – для металлургов… Сотрудники завода даже провели дефиле, показав не только защитные качества спецодежды, но и её комфортность и эстетичный вид. Как считает Артём Маляр, работник цеха сетей и подстанций, работать в таких рабочих костюмах легко и безопасно.
Убедиться в удобстве и надежности рабочей одежды и обуви смогли и гости предприятия, переодевшись и пройдя инструктаж по технике безопасности перед посещением трубопрокатного и электросталеплавильного цехов. Непременные атрибуты – очки, каска, беруши, перчатки. Все эти средства индивидуальной защиты современны и самого высокого качества. Довольны спецодеждой и сталевары, которые в течение смены каждый час совершают отборы проб металла.
«Волжский трубный завод – наглядный пример того, как эффективно использовать возврат части средств, перечисленных в фонд социального страхования», - считает управляющий Волгоградским региональным отделением ФСС РФ Павел Гладких, - и воспользоваться этой возможностью может практически каждый страхователь, который сам решает, куда именно направить эти средства».
В текущем году Волгоградским региональным отделением ФСС РФ издано 372 приказа на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами на общую сумму более 78 миллионов рублей. На 2018 год в бюджете регионального отделения на эти цели запланировано более 94 млн рублей.
Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102»
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|Происшествия
|24.11.2017 11:10
76 нарушений выявили полицейские за три дня проведения в Волгограде рейда по безопасности пассажирских перевозок. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, львиную долю из них составляет эксплуатация неисправного транспорта - 26 случаев. 13 автобусов с дефектами тормозной системы или рулевого управления пришлось поместить на спецстоянки. Владельцам 15 неисправных микроавтобусов был выписаны штрафы в размере от 5 до 8 тысяч рублей. Так, накануне, во время проверок в Советском районе, правоохранители столкнулись с такими нарушениями как перевозка людей стоя или на дополнительных сидениях, отсутствие ремней...
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|Расследования
|24.11.2017 10:22
На семь тысяч рублей оштрафовали одного из чиновников городского департамента муниципального имущества за волокиту при принятии решений о выдаче земельных участков без проведения торгов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, в июне сотрудник, тогда еще департамента земельных ресурсов Волгограда, затягивал с рассмотрением поступивших заявлений, что и вскрылось во время прокурорской проверки.
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|Общество
|24.11.2017 09:50
Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверок торговых центров, складов и рынков в Волгограде на предмет торговли нелегальными шубами и другими немаркированными контрольными метками изделий, арестовали товара на сумму более 3,2 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу ведомства, с реализации снято 192 меховых изделия, которые находились на реализации с нарушениями. Административные расследования были проведены по материалам, поступившим из налоговой службы по двум крупнейшим налогоплательщикам, осуществляющим деятельность на территории Волгограда и Волгоградской области. Индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности, судами приняты решения о назначении им наказаний в виде предупреждений. Кроме того, в ходе внеплановых выездных проверок выявлены факты...
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|Происшествия
|24.11.2017 08:46
|Общество
|24.11.2017 05:17 (Обновлено: 24.11.2017 08:43)
В комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области подготовлен проект документа, определяющего порядок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме при возникновении аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа, суть нормативного акта в том, что дома, пострадавшие от вышеперечисленных явлений, могут быть отремонтированы вне зависимости от того, включены ли они в краткосрочный план – то есть, без очереди. Решение о том, подлежит ли пострадавший дом капремонту, должны принять органы местного самоуправления в течение пяти дней. Данный порядок не распространяется на дома, признанные аварийными. Напомним, в Волгограде за...
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|Аналитика
|23.11.2017 20:04
«Высота 102 ТВ»: Губернатор Волгоградской области указал команде единомышленников направление работы
Смотрите сегодня в программе: губернатор Волгоградской области рассказал и показал, куда шагнул и движется регион. Готовится программа борьбы с раком: медицину Волгоградской области нацелили на улучшение ситуации с диагностикой и лечением онкологических заболеваний. Муниципальный транспорт Волгограда дошел до эквайринга: теперь проезд можно оплачивать банковской картой. «Ротор - Волгоград» попытается «всплыть» со дна турнирной таблицы: чтобы не вылететь из ФНЛ по итогам сезона, команду усилят новичками. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00...
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|Общество
|23.11.2017 18:54
Шестьдесят семь НКО из Волгоградской области победили в конкурсе на получение президентских грантов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные фонда президентских грантов, самый крупный грант выделен Дзержинскому районному отделению Волгоградской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов за проект «Пароль победы – Сталинград!» в сфере сохранения исторической памяти – почти 9 миллионов рублей. Более 4 миллионов рублей получит благотворительный фонд Елены Исинбаевой на организацию фестиваля уличного спорта. Среди получателей грантов – также такие известные общественные организации, как общество инвалидов, фонд «Дети в беде», организация инвалидов по зрению «Надежда» и т.д. Деньги выделены на...
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|Экономика
|23.11.2017 17:58 (Обновлено: 24.11.2017 09:50)
За последние три года в Волгоградской области открыто 11 новых производств и модернизировано 17 производственных участков. Как заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров на встрече с представителями властных, религиозных и общественных структур, всего за указанный период создано 2850 новых рабочих мест, сообщает ИА «Высота 102». С конца текущего года и в течение 2018-го в регионе должно появиться еще 23 новых или обновленных производства. Это еще 5,7 тысячи дополнительных вакансий. В ходе своего выступления, посвященного приоритетным направлениям развития области, глава региона несколько раз напомнил о поставленной задаче добиться к 2021 году роста валового регионального продукта до 1 трлн рублей. Для...
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|Происшествия
|23.11.2017 17:32
Сегодня сотрудники стоматологической поликлиники №9 в Ворошиловском районе Волгограда были вынуждены нажать тревожную кнопку и вызвать полицию из-за неадекватного поведения пациента. Как сообщили ИА «Высота 102» медики, ставшие очевидцами происшествия, 23-летний пациент в туалетной комнате выдрал из стены держатель туалетной бумаги, затем ногой разбил входную дверь. Молодой человек требовал «подать ему» главного врача, который, по всей видимости, должен был объяснить ему причину отсутствия туалетной бумаги в уборной. Пациент вел себя агрессивно, оскорблял сотрудников и размахивал кулаками. Дебошира забрали прибывшие по вызову полицейские. По сведениям, информагентства недавно молодой человек освободился после 15-дневного административного ареста.
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|Расследования
|23.11.2017 17:16
Почти треть миллиона зарплаты задолжала директор одного из муниципальных предприятий Иловлинского района своим 15 сотрудникам. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, это вскрылось в ходе проверки. Женщина-руководитель не платила работникам с мая по август. Хотя затруднений с финансами у предприятия не было. Также выяснилось, что машина, на которой разъезжала директор, была арендована за счет организации. Сейчас женщина отстранена от должности, ей грозит до трех лет лишения свободы за невыплату зарплаты.
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|Телеком
|23.11.2017 17:08 (Обновлено: 23.11.2017 17:18)
«Ростелеком» и телеканал Motorsport.tv проведут конкурс для абонентов телекоммуникационной компании и разыграют 4K телевизор, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Конкурс стартует 24 ноября и продлится до 3 декабря. В течение этого времени все абоненты «Ростелекома» могут принять в нем участие, сделав переход с баннера на экране телевизора, к блоку с вопросами об авто и мотоспорте. Итоги конкурса планируется опубликовать не позднее 12 декабря. Motorsport.tv доступен в пакетах «Твой оптимальный», «Твой продвинутый», «Твой максимальный» Цифрового и Интерактивного ТВ «Ростелекома».
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|23.11.2017 16:53
Сегодня на Аллее воинской славы парка Победы в поселке Пятиморск Калачевского района состоялось открытие бюста легендарному полководцу, дважды Герою Советского Союза Александру Родимцеву. Его монумент теперь будет стоять в одном ряду с выдающимися военачальниками: маршалами Георгием Жуковым, Василием Чуйковым, Александром Василевским, Константином Рокоссовским, генералом Николаем Ватутиным и другими знаменитыми воинами. Событие приурочено к 75-летию освобождения Калача-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятия проходят сегодня и в самом Калаче, и в шести километрах от него, в поселке Пятиморск. Здесь, 75 лет назад, войска Сталинградского и Юго-Западного фронтов завершили окружение немецко-фашистских войск под Сталинградом. На этом месте сооружен монумент...
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|Экономика
|23.11.2017 16:43
Поток въезжающих в Волгоградскую область пассажиров всех видов транспорта к 2021 году должен приблизиться к советским показателям. Об этом сегодня встрече с представителями властных, религиозных и общественных структур региона заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Так, по предварительным итогам в 2017 году объем прибывающих в область пассажиров самолетов, поездов и автомобилей составит 8,4 млн человек. К 2021 году эта цифра должна составить уже 10 млн человек, что будет соответствовать показателям советских времен. От знакомых бизнесменов губернатору, по его словам, приходилось слышать о заметно возросшем объеме потока авиапассажиров, который пропускает через себя волгоградский воздушный узел. «11 рейсов...
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|Общество
|23.11.2017 16:08
Несколько спортивных мероприятий регионального уровня прошло в городе Котельниково Волгоградской области при содействии компании «ЕвроХим - ВолгаКалий». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в физкультурно-оздоровительном центре состоялось первенство по плаванию. За призовые места в региональном открытом Первенстве боролись 150 юных пловцов в 12 возрастных группах. Юноши и девушки соревновались на дистанции 100 м комплексным плаванием, 100 м вольным стилем, девочки и мальчики пробовали свои силы в плавании на дистанции 50 м любым способом. Ребята с честью справились с этим заданием, проявили волю к победе и упорство. Чемпионы и призеры под бурные аплодисменты многочисленных зрителей были награждены...
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|Происшествия
|23.11.2017 16:00
Сотовый телефон, наручные часы, 15 тысяч рублей, банки с овощными заготовками и медом вынесли из дома урюпинского пенсионера двое разбойников. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне в дом пожилого мужчины вломились злоумышленники. Угрожая расправой, они вынесли ценности и продукты, а затем скрылись. Правда долго пробыть на свободе преступникам не удалось. Их задержали сегодня. Как выяснилось, ими оказались ранее судимые мужчина и женщина. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы. Мужчина был взят под стражу, а женщина находится под подпиской о невыезде.
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