







Более 13 миллионов рублей по программе финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2017 году получил Волжский трубный завод.

Самый крупный страхователь региона продемонстрировал представителям Волгоградского регионального отделения фонда социального страхования и журналистам СМИ современную специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты, приобретенные на выделенные по программе средства.

На складе спецодежды – ватные костюмы для зимнего периода, облегченные на синтепоне – для машинистов кранов, с огнестойкой пропиткой – для работы в условиях повышенных температур, суконные – для металлургов… Сотрудники завода даже провели дефиле, показав не только защитные качества спецодежды, но и её комфортность и эстетичный вид. Как считает Артём Маляр, работник цеха сетей и подстанций, работать в таких рабочих костюмах легко и безопасно.

Убедиться в удобстве и надежности рабочей одежды и обуви смогли и гости предприятия, переодевшись и пройдя инструктаж по технике безопасности перед посещением трубопрокатного и электросталеплавильного цехов. Непременные атрибуты – очки, каска, беруши, перчатки. Все эти средства индивидуальной защиты современны и самого высокого качества. Довольны спецодеждой и сталевары, которые в течение смены каждый час совершают отборы проб металла.

«Волжский трубный завод – наглядный пример того, как эффективно использовать возврат части средств, перечисленных в фонд социального страхования», - считает управляющий Волгоградским региональным отделением ФСС РФ Павел Гладких, - и воспользоваться этой возможностью может практически каждый страхователь, который сам решает, куда именно направить эти средства».

В текущем году Волгоградским региональным отделением ФСС РФ издано 372 приказа на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами на общую сумму более 78 миллионов рублей. На 2018 год в бюджете регионального отделения на эти цели запланировано более 94 млн рублей.





Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102»













