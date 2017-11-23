В Волгоградской области до конца 2018 года ожидается открытие 23 новых или обновленных производств





За последние три года в Волгоградской области открыто 11 новых производств и модернизировано 17 производственных участков. Как заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров на встрече с представителями властных, религиозных и общественных структур, всего за указанный период создано 2850 новых рабочих мест, сообщает ИА «Высота 102». С конца текущего года и в течение 2018-го в регионе должно появиться еще 23 новых или обновленных производства. Это еще 5,7 тысячи дополнительных вакансий.

В ходе своего выступления, посвященного приоритетным направлениям развития области, глава региона несколько раз напомнил о поставленной задаче добиться к 2021 году роста валового регионального продукта до 1 трлн рублей. Для этого, по словам Андрея Бочарова, в ближайшую трехлетку на территории Волгоградской области должно быть создано еще 13 новых производств. Глава региона выразил надежду на то, что в середине 2018 года на «Химпроме» откроется «одно из направлений производств». Серьезные инвестиции вкладываются, добавил Бочаров, и в модернизацию алюминиевого завода. В будущем году, также подчеркнул губернатор, заработает первая очередь горно-обогатительного комбината в Котельниково. «Задача совершенно понятная – промышленное направление является драйвером развития экономики Волгоградской области», - подытожил руководитель региона.