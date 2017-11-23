Туристам и гостям Волгограда власти хотят открыть глубинку региона





Поток въезжающих в Волгоградскую область пассажиров всех видов транспорта к 2021 году должен приблизиться к советским показателям. Об этом сегодня встрече с представителями властных, религиозных и общественных структур региона заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Так, по предварительным итогам в 2017 году объем прибывающих в область пассажиров самолетов, поездов и автомобилей составит 8,4 млн человек. К 2021 году эта цифра должна составить уже 10 млн человек, что будет соответствовать показателям советских времен.

От знакомых бизнесменов губернатору, по его словам, приходилось слышать о заметно возросшем объеме потока авиапассажиров, который пропускает через себя волгоградский воздушный узел. «11 рейсов в день только на Москву и все забиты. Бизнес-класс – почти полный. И там не чиновники, а деловые люди, которые реализуют в Волгограде какие-то проекты», - поделился губернатор мнением крупных предпринимателей. Новое здание аэропорта, отремонтированный ЖД-вокзал, обновленные автомобильные магистрали – все это, по словам губернатора, отражается на инвестиционной привлекательности региона.

Что касается непосредственно туристов, то в текущем году по планам исполнительной власти регион посетят порядка 930 тысяч человек. Это выше показателя трехлетней давности на 150 тысяч человек. Через три года, как надеется администрация области, турпоток в город-герой возрастет до 1 млн 153 тысяч человек. «Туризм укрепит экономику региона и положительно скажется на доходах бюджета региона», - считает губернатор.

Помимо региональной столицы, уверенно заявил Андрей Бочаров, туристам есть что посмотреть в других районах и городских округах Волгоградской области. «В каждом муниципальном образовании есть то, чего нет ни у кого в России. Нам необходимо проинформировать людей и направить потоки туристов туда», - отметил глава региона.



