В Волгоградской области президентские гранты получат защитники животных и патриоты

Шестьдесят семь НКО из Волгоградской области победили в конкурсе на получение президентских грантов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные фонда президентских грантов, самый крупный грант выделен Дзержинскому районному отделению Волгоградской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов за проект «Пароль победы – Сталинград!» в сфере сохранения исторической памяти – почти 9 миллионов рублей. Более 4 миллионов рублей получит благотворительный фонд Елены Исинбаевой на организацию фестиваля уличного спорта. Среди получателей грантов – также такие известные общественные организации, как общество инвалидов, фонд «Дети в беде», организация инвалидов по зрению «Надежда» и т.д. Деньги выделены на реализацию проектов в сфере молодежной политики, спорта, образования, помощи больным детям, бездомным животным, на патриотическое воспитание и т.д. Минимальная сумма гранта – 100 тысяч рублей. Всего в число победителей конкурса вошли 2 243 некоммерческие организации из всех 85 регионов страны. Общая сумма грантов, выделяемых по итогам второго конкурса, составляет 4 404 миллионов рублей.



