ПАО «Волгоградэнергосбыт» применяет все меры воздействия на потребителей-неплательщиков, предусмотренные законодательством, и призывает неукоснительно соблюдать платежную дисциплину, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Напомним, в законе сегодня есть целый спектр мер воздействия на должников: начисление пени, введение ограничение поставки электроэнергии, административные наказания для юридических лиц и руководителей предприятий, а также иные меры, предусмотренные в рамках исполнительных производств.

По данным энергосбытовой компании только лишь за последние неполные два месяца (сентябрь-ноябрь 2017 года) было подано 850 заявок на отключение режима энергоснабжения неплательщиков, в том числе 189 заявок – в отношении юридических лиц и 661 – на бытовых потребителей. Долг указанных неплательщиков, вошедших в график отключения, превысил 50 млн. рублей.

Также ПАО «Волгоградэнергосбыт» ведет плановую работу по взысканию задолженности совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области.

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области только за прошедшую неделю вынесено 85 постановлений об ограничении выезда за границу в отношении должников за электроэнергию. Общая сумма, предъявляемая к взысканию по ним, составила 6,7 млн. руб. Кстати, судебные приставы вправе наложить арест как на имущество должника, так и на его доходы, включая банковские счета.

«Электроэнергия – это такой же товар, как и все, и за него нужно платить, – напоминают энергетики. – Поэтому призываем абонентов компании не копить долги, а оплачивать потребленную электроэнергию вовремя и в полном объеме. При наличии задолженности ПАО «Волгоградэнергосбыт» готово рассматривать предложения должников о реструктуризации задолженности во избежание судебных разбирательств со всеми вытекающими последствиями».

Для своевременной оплаты счетов абоненты ПАО «Волгоградэнергосбыт» могут воспользоваться «Личным кабинетом» на сайте компании www.energosale34.ru, который позволяет оплачивать потребленную электроэнергию в любое время из любой точки мира.