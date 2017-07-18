В Волгоградской области хотят создать банк данных юных футболистов

33-летний житель Старополтавского района подозревается в фальсификации доказательств. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, в конце августа 2016 года на основании решения суда территориальным отделом УФССП России по Волгоградской области в отношении подозреваемого было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. К июлю текущего года сумма задолженности и неустойки составила 85 тысяч рублей, в связи с чем прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании указанной суммы с должника. Но подозреваемый предоставил суду подложные документы о том, что якобы в 2016-2017 годах он был трудоустроен в коммерческую организацию,...

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