Губернатор Волгоградской области назвал своего советника по социально-экономической политике









Совет по социально-экономической политике будет создан в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Бочаров на совещании, где подводятся итоги социально-экономического развития Волгоградской области, определяются задачи на ближайшие годы. Участие в мероприятии принимают депутаты облдумы, представители общественных и религиозных объединений и отделений политических партий. Глава региона сообщил, что принял решение создать совет по социально-экономической политике, который возглавит бывший президент ВолГУ, доктор экономических наук, профессор Олег Иншаков. "Вам предстоит непростая задача", - сказал Андрей Бочаров, обращаясь к Иншакову, который также станет советником главы региона. По словам губернатора, в регионе необходимо "создать команду единомышленников" для того, чтобы проанализировать, какие приоритетные направления требуют первоочередного финансирования. Губернатор пояснил, что в 2018 году серьезной корректировке подлежат межбюджетные отношения, поэтому нужны люди, которые знают все о финансовой и бюджетной политике не только в теории, но и на практике.



