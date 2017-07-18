В речпорту города-спутника Волгограда погиб монтажник

Жительница Волгограда пенсионерка Наталья Терещенко ищет 3,5 тысячи рублей, чтобы заплатить за медицинскую справку и устроиться на работу санитаркой в медицинское учреждение. «Только тогда я хоть как-то смогу вылезти из коммунальной кабалы, но сейчас хожу будто по замкнутому кругу», - сообщила она журналистам ИА «Высота 102». Живет Наталья Васильевна Терещенко в доме №21 на улице 4-й участок, в двухкомнатной квартире с внуком-студентом колледжа, над которым взяла опеку. По ее словам, мало того, что в этих домах вообще опасно жить, потому что, того и гляди потолок упадет на голову, а стены расколются пополам, люди платят огромные деньги за тепло и горячую...

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