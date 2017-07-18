







Восемь новых футболистов пополнят ряды "Ротор-Волгоград" зимой. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил главный тренер Сергей Павлов. Сложное положение волгоградской команды, зависшей на последней строчке турнирной таблицы, стало главной темой сегодняшней пресс-конференции, которая прошла на стадионе "Трактор". Отметим, что по итогам сезона, пять замыкающих турнирную таблицу команд потеряют свое место в ФНЛ и вернутся во второй дивизион.

Отвечая на вопрос о нынешнем положении, Сергей Павлов напомнил, что ранее ему приходилось преодолевать и более серьезные отрывы по очкам. Главный тренер уверен, что ситуацию драматизировать не нужно, так как все еще можно исправить.

"Сейчас для нас проблема - отсутствие даже одного игрока на поле. Команда находится в режиме "ручного управления" тренерами, - сказал Сергей Павлов. - Подводит и реализация голевых моментов. Но в то же время, по количестве забитых и пропущенных голов положение "Ротор-Волгограда" в общем рейтинге выше на 6-8 позиций. Есть у нас и игроки чей потенциал раскрыт не до конца".

Футбольный наставник отметил, что команде не хватает времени для сыгрывания и подготовки, но за зиму этот вопрос будет решен. Футболисты "Ротор-Волгоград" отправятся на сборы в Абрау-Дюрсо и Турцию, а также примут участие в кубке ФНЛ на Кипре. Отбирать новых игроков, для закрытия вакантных мест в заявке, будут с прицелом на дальнейший выход команды в премьер-лигу. Все это, по мнению Сергея Павлова, поможет закрепиться команде в ФНЛ и идти дальше. Говоря о подготовке местных спортсменов, тренер сообщил, что в ближайшее время они с председателем облспорткомитета посетят ряд школ Волгоградской области, чтобы выявить наиболее перспективных игроков. "Главное показать ребятам и их родителям, что они смогут стать хорошими футболистами, оставаясь в Волгограде, а не уезжая играть за другие клубы", - подчеркнул Павлов.

При этом на пресс-конференции прозвучало, что при наборе в команду приоритет все равно будет отдаваться опытным волгоградским футболистам.