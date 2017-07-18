Завод «Красный Октябрь» в Волгограде - источник повышенной опасности

«Красный Октябрь был и остается источником повышенной опасности как для нашего города, так и для всей страны». Об этом заявила вице-спикер регионального парламента, председатель экосовета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева, посетившая предприятие вместе с членами постоянной комиссии по промышленной экологии. Как сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, экосовет запросил у руководства завода представить разработанный на ближайшее время план мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и по внедрению в соответствии с действующим законодательством современных технологий.

Соловьева напомнила, что одно из крупнейших предприятий региона ранее не раз привлекалось к административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства. Экологическая обстановка на этом предприятии вызывает беспокойство горожан, которые постоянно жалуются на выбросы. «Не следует также забывать, что предприятие находится в непосредственной близости от главных объектов ЧМ-2018, поэтому любые нарушения природоохранного законодательства здесь просто недопустимы», - сказала вице-спикер.

В настоящее время завод получил разрешение на строительство новой системы сухой газоочистки, которая позволит значительно сократить выбросы в атмосферу. Ведется техническое перевооружение и реконструкция производства, на предприятии работает собственная лаборатория охраны окружающей среды. В связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу разработан и утвержден проект новой сокращенной санитарно-защитной зоны предприятия.

«Предпринимаемые руководством предприятия шаги, конечно, важны. Но при этом работа по улучшению экологической обстановки не должна ограничиваться только временными рамками проведения чемпионата. Прежде всего, мы думаем о здоровье и благополучии наших граждан и о будущих поколениях, - подчеркнула Ирина Соловьева. Парламентарий напомнила, что в ближайшие годы нашей стране предстоит масштабная реформа промышленности, направленная на повышение экологической эффективности в деятельности промышленных предприятий, переход на наилучшие доступные технологии. Этот вопрос постоянно находится в центре внимания власти региона, которая делает все для того, чтобы промышленность области ускоренными темпами осуществляла перевод своих производств на «зеленые» технологии.